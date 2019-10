Livio Cori – Adda passà (remix) feat. CoCo: video e testo

Leggi il testo e guarda il video che accompagna Adda passà feat. CoCo, remix del singolo del rapper e cantautore napoletano Livio Cori, originariamente pubblicato il 7 febbraio 2019.

In questa nuova versione, che nel duale vede i due duettare, è stata eliminata la seconda strofa e inserita una sostanziosa nuova parte affidata al collega partenopeo Corrado Migliaro. Il filmato è stato diretto da Simone Mariano & Federico Merlo e vede la partecipazione di Fiorella Lettieri.

Adda passà (remix) testo – Livio Cori & CoCo

Chisà addò staje (addò staje)

Je sto perdenn o suonno appriesso a e’ paraonoie

Nun passe maje (Nun passe maje)

Tutte sti mane n’cuollo ma nun song’ e toje

Fosse pe’ me, o saje fosse pe me

Stessemo ancor a spartere nu core assieme je e te

Ma nun è pe me, o saje nun è pe me

Correre arreto a chi nun tene l’uocchie e o’ tiempo pe me

Pecciò nennè,

Stu fummo annasconne o dulore

M’aggia scurdà tutte e parole

Sta gray me sta mannanno fore

E nun sento niente chiu, no niente chiu

Nun me chiammà quando capisci, che ‘e sbagliato

Comme se fà nun serve o tiempo ch’è passato

Staje ancora cà pure si mo me stregne n’ata

M’adda passà, m’adda passà.

Nun me chiammà quando capisci, che ‘e sbagliato

Comme se fà nun serve o tiempo ch’è passato

Staje ancora cà pure si mo me stregne n’ata

M’adda passà, m’adda passà.





[CoCO]

Non c’ero quest’estate

Ci sei rimasta male

Non credere a quei

Ci vogliono fermare.

[CoCO]

Non mi va giù

che litighiamo quando sono in tour

Mi rovini il mondo

Segui i miei amici per avere news

e non parli più, lo sai, non è cool

rispondi ai messaggi, non farmi aspettare, scendi, sono giù

Domani riparto, due giorni soltanto, vorrei che venissi anche tu.

[CoCO]

Non mi interessa chi ha ragione

Non roviniamoci l’umore

Anche se poi sarà un errore

Non voglio niente più, no, niente più.





Nun me chiammà quando capisci, che ‘e sbagliato

Comme se fà nun serve o tiempo ch’è passato

Staje ancora cà pure si mo me stregne n’ata

M’adda passà, m’adda passà.

Nun me chiammà quando capisci, che ‘e sbagliato

Comme se fà nun serve o tiempo ch’è passato

Staje ancora cà pure si mo me stregne n’ata

M’adda passà, m’adda passà.

[Livio Cori, CoCo, Insieme]

Stu fummo annasconne o dulore

Non m’interessa chi ha ragione

Sta gray me sta mannanno fore

Non voglio niente più, no niente chiu.