Daniele De Martino – Ti sto pensando: video e testo della canzone

Nella contagiosa e bella Ti sto pensando (il testo), il cantante neomelodico Daniele De Martino canta quasi esclusivamente in italiano. La canzone stata rilasciata il 10 gennaio 2019, attraverso un video diretto da Ferdinando Esposito.

Si tratta di un gradevole brano scritto dallo stesso Daniele, attraverso il quale esprime il forte desiderio di rivedere la ragazza di cui è innamorato, senza la quale sta male, tuttavia lei è un po’ più distaccata rispetto a lui, sembra che voglia stargli lontano e non si sa per quale ragione.

Daniele De Martino – Ti sto pensando testo

2:03, io non dormo perchè

la mia mente mi porta da te

poss murì pe na’ storia acussi’

di notte si muore per questo amore

Cosa fai? Dove te ne andrai?

Questa notte con chi parlerai?

Il telefono che mi accompagna

ma la voce mi manca se poi sento te





Ti sto pensando, ti sto cercando

già sto trovando una scusa per chiamarti ancora

non mi do pace, già non mi piace

il tempo che passa e mi porta lontano da te

ma chi sij ca’ si padron’ e me

ti nascondi l’orgoglio da me

voglio ancora baciarti

voglio ancora toccarti

e rifare l’amore con te

ti sto pensando, ti sto cercando

sembro uno scemo perché sto piangendo.

Dimmi il perché, tu lontana da me

cosa ho fatto, un motivo non c’è

è gelosia perché sei solo mia

forse sei arrabbiata per quella serata

Fatt vrè, lo so, un altro non c’è

pecchè tu sij pazz sul e me

il telefono che mi accompagna

ma la voce mi manca

e il coraggio si incanta

Ti sto pensando. ti sto cercando

già sto trovando una scusa per chiamarti ancora

non mi do pace, già non mi piace

il tempo che passa e mi porta lontano da te

ma chi sij ca si padron’ e me

ti nascondi l’orgoglio da me

voglio ancora baciarti

voglio ancora toccarti

e rifare l’amore con te

ti sto pensando, ti sto cercando

come uno scemo io già sto piangendo





Ma chi sij ca si padron’ e me

ti nascondi l’orgoglio da me

voglio ancora baciarti

voglio ancora toccarti

e rifare l’amore con te

ti sto pensando, ti sto cercando

come uno scemo, io già sto piangendo.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perchè la mia vita senza te non ha più senso

ti voglio, ti amo e ti scrivo, perchè sei tu la luce dove io cammino