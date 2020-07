Niko Pandetta – Tutte e Sere: ascolta e leggi il testo del remix di Paloma

Da venerdì 24 luglio è disponibile esclusivamente su Youtube, Tutte E Sere, canzone di Niko Pandetta con la base della recente hit Paloma di Fred De Palma e Anitta.

Leggi il testo e la traduzione in italiano del contagioso brano, u cui autori sono TempoXrso, Carlo Bagli e lo stesso Pandetta, che qui canta di aver perso la testa per una donzella, che tuttavia sta insieme a un’altra persona.

Niko Pandetta Tutte e Sere testo

Passa alla traduzione in italiano

[Intro]

Niko

Pandetta

[Strofa 1]

Si nun rispunn chiamm nata vot

m chiamm, si cu chell, nun g fai ammor

t penz tutt e vot, ogni mument

t port semb nziem cu me rint o cor

dimm a me tu chell ca vuo fa

si angor pienz a chill allor a me lassm sta, pa, pa

t voglj ogni mument, tu si a mia

t port ngopp a luna, dai, t preg, vita mij

[Pre-Ritornello]

Tutt e ser t’agg vist sott a cas, si passat già

e tu adesso stai guardann e storij mie, no nun m lass sta

[Ritornello]

Nun m mport se

stai nziem a nat ca si spusat, ij voglj a te

stanott m’appartien, si ci tien stai cu me

cu me

[Strofa 2]

O-o-o sai t voglj angor

si troppa bell o saj, chiu t guard e m’annamor

si po t spuglj annur sai ca si chiu bell angor

ca si t guard po mi fai resta senza parol

tu si a regin e stu cor

ue mamacita

balliamo por toda la noche

si bell, si infam e si doc

e voglj fa ammor sultant cu te

[Pre-Ritornello]

Tutt e ser t’agg vist sott a cas, si passat già

e tu adesso stai guardann e storij mie, no nun m lass sta

[Ritornello]

Nun m mport se

stai nziem a nat ca si spusat, ij voglj a te

stanott m’appartien, si ci tien stai cu me

cu me





[Ponte]

Si m tocc o saj ca po t voglj

si stai cu me tutt s fa chiu bell

e rind a l’occhij tuoj m voglj perdr

to giur ca si tutt a vita mij

e t vuless purta nziem a me addo nisciun sai c po vrè

[Ritornello]

Nun m mport se

stai nziem a nat ca si spusat, ij voglj a te

stanott m’appartien, si ci tien stai cu me

cu me

[Outro]

Nico (Nico)

Pa-pa-pa-Pandetta

Pandetta





La traduzione di Tutte e Sere

[Strofa 1]

Se non rispondi chiamo un’altra volta

mi chiami, sei con quello, non ci fai l’amore

ti penso tutte le volte, ogni momento

ti porto sempre con me, dentro al cuore

Dimmi quello che vuoi fare

se ancora pensi a quello a llora lasciami stare

ti voglio ogni momento, tu sei mia

ti porto sulla luna, dai, ti prego, vita mia

[Pre-Ritornello]

Tutte le sere ti ho vista sotto casa, sei già passata

e tu adesso stai guardando tutte le mie storie, no, non lasciarmi stare





[Ritornello]

Non mi importa se

stai insieme a un altro che si è sposato, io voglio te

stanotte mi appartieni, se ci tieni stai con me

con me

[Strofa 2]

Lo sai che ti voglio ancora

sei troppo bella, lo sai, più ti guardo e più m’innamoro

se poi ti spogli sei più bella ancora

che se tu guardo poi mi fai restare senza parole

tu sei la regina di questo cuore

ehi mamacita

balliamo tutta la notte

sei bella, sei infame e sei dolce

e voglio fare l’amore soltanto con te

[Pre-Ritornello]

Tutte le sere ti ho vista sotto casa, sei già passata

e tu adesso stai guardando tutte le mie storie, no, non lasciarmi stare

[Ritornello]

Non mi importa se

stai insieme a un altro che si è sposato, io voglio te

stanotte mi appartieni, se ci tieni stai con me

con me

[Ponte]

Se mi tocchi sai che poi ti voglio

se stai con me tutto diventa più bello

e dentro gli occhi tuoi mi voglio perdere

ti giuro che sei tutta la vita mia

e vorrei portarti con me dove nessuno ci può vedere

[Ritornello]

Non mi importa se

stai insieme a un altro che si è sposato, io voglio te

stanotte mi appartieni, se ci tieni stai con me

con me