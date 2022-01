Sanremo 2022: Tommaso Paradiso ci sarà, ma non da co-conduttore

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

LEGGI ANCHE –> Festival di Sanremo 2022, due big escluse dalla conduzione? Ecco chi sono

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Amadeus e la mossa a sorpresa per tutte le serate: pronto un ospite fisso

Co-conduttori smentite e ipotesi

Quello che ancora non si sa è chi affiancherà Amadeus durante le cinque serate in onda su Rai1.

I nomi di Alessia Marcuzzi e Elisa Isoardi si sono rivelate solo voci, dato che pare che non siano mai state prese in considerazione, così come Elettra Lamborghini in cui aleggia il mistero se abbia rifiutato o se anche lei non sia stata mai pensata come co-conduttrice.

Tra gli altri nomi si è fatto quello di Tommaso Paradiso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso)

Per il cantautore però sembra non essere previsto il ruolo di co-conduttore, ma per lui si sta pensando qualcos’altro. In molti hanno pensato che l’uomo potrebbe ricoprire lo spazio dedicato all’ospite musicale fisso come stato nel 2020 per Tiziano Ferro e nel 2021 per Achille Lauro, ma secondo alcune indiscrezioni questo sarà riservato per Marco Mengoni.

Al momento non si hanno conferme o smentite ma visto che manca davvero poco alla competizione, presto sapremo notizie a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Festival di Sanremo 2022, ecco chi sono i favoriti per la vittoria