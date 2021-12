Fabri Fibra, pronto a tornare nel 2022 con un nuovo album: girata un videoclip in spiaggia

Fabri Fibra è pronto a tornare nel 2022 con un nuovo album. Ecco tutto quello che sappiamo.

Fabrizio Tarducci, noto a tutti con il nome d’arte di Fabri Fibra, è un rapper italiano, considerato tra i capostipiti del genere nel nostro Paese.

Nato a Senigallia nel 1976, rimane molto colpito durante gli anni delle scuole medie dal divorzio dei suoi genitori a tal punto da iniziare a fare uso di cocaina da adolescente.

Fabri Fibra: nuovo disco nel 2022

Il rapper è fratello maggiore del cantautore Nesli, con cui ha interrotto ogni contatto nel 2008 per motivi che non sono mai stati chiari, anche se in un’intervista Fabri Fibra ha ammesso che il loro distacco è nato per via dell’incapacità del fratello di scindere il suo essere musicista dal suo essere persona, ribadendo che lui è sempre pronto ad un confronto perché nonostante l’allontanamento gli vorrà sempre bene.

Oltre Nesli, ha anche una sorella più piccola che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo.

Esordisce nel mondo hip hop a metà degli anni ’90 sotto il nome di Fabbri Fil, diventando per molti anni uno dei componenti degli Uomini di Mare gruppo musicale rap formatosi nel 1994 e sciolto nel 2004.

Nel 2002 comincia a incidere brani come solista fino ad arrivare al suo primo album intitolato Turbe Giovanili. Tutte le basi musicali sono state create da Neffa ad esclusione dell’ultima prodotta da Dj Lato. In questo disco, Fabri Fibra collabora con suo fratello Nesli.

Nel 2004 pubblica il suo secondo album intitolato Mr. Simpatia, dove collabora nuovamente con suo fratello per una traccia e desta molto scalpore per via del linguaggio usato nei suoi testi che presenta una novità per la musica italiana per via delle sue parole esplicite e aggressive.

Il videoclip girato in spiaggia

Successivamente incide Tradimento disco in cui è contenuto il brano Applausi per Fibra che diventa un vero e proprio successo che lo fa conoscere anche al di fuori della scena rap.

Negli anni è diventato una pietra miliare della musica italiana specie per il suo genere e ha prestato molte volte la sua presenza in collaborazioni con altri cantanti.

Il 19 dicembre 2021 il rapper è stato avvistato in Friuli Venezia Giulia, sulla spiaggia di Grado dove era intento a girare il videoclip del suo nuovo brano.

Infatti, nel 2022 Fabri Fibra pubblicherà un nuovo album di inediti dopo cinque anni dal suo ultimo disco Fenomeno.

I fan non vedono l’ora di ascoltare le nuove canzoni del loro idolo.