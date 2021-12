Sangiovanni e Giulia Stabile, la coppia è pronta per la convivenza? L’indiscrezione

Il cantante Sangiovanni secondo un’indiscrezione sarebbe pronto per andare a convivere con la ballerina Giulia Stabile. Ecco cos’è trapelato.

Sangiovanni e Giulia Stabile, sono una coppia da poco più di un anno, entrambi famosi dopo la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi durante la ventesima edizione, non hanno mai avuto problemi durante la loro storia d’amore.

Giovanni Damian, meglio conosciuto come Sangiovanni, è un cantante tra i più popolari della nuova generazione.

Sangiovanni e Giulia Stabile: convivenza in arrivo?

Nato a Vicenza, nel 2003, deve il suo nome d’arte per il fatto che sua madre, quando era bambino, gli diceva di non avere la faccia di un santo, per questo ha scelto di utilizzare lo pseudonimo come paradosso di quanto gli veniva detto.

A 17 anni partecipa alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenendo sin da subito certificazioni oro e platino per i suoi singoli .

Dopo aver firmato un contratto con la Sugar per pubblicare i brani eseguiti all’interno del talent, si classifica secondo dietro la ballerina Giulia Stabile, con cui intraprendere una storia d’amore.

Arrivato secondo, vince il circuito canto ottenendo il Premio Tim della Critica, il Premio delle Radio e il Premio Siae.

A maggio del 2021, firma un contratto con la Universal Music per la pubblicazione del suo primo Ep che ottiene numerose certificazioni platino.

Grazie alla sua semplicità e freschezza, Sangiovanni, conquista il pubblico grazie all’innovatività che le sue canzoni portano nel panorama musicale italiano.

Durante l’estate del 2021 si classifica ai primi posti dei brani più venduti con Malibù, che diventa un vero e proprio tormentone estivo venendo certificato sette volte platino.

Ai Seat Music Awards, il cantante ha dimostrato la sua sensibilità, durante l’esibizione si è commosso a dichiarando di essere sorpreso dall’affetto del pubblico e di essere grato a loro per tutto quello che sta vivendo.

L’indiscrezione di Gente

Giulia Lola Stabile, nota come Giulia Stabile, è una ballerina nata nel 2002 a Roma, da padre italiano e madre spagnola. Dopo aver partecipato nel 2015 al programma Ti lascio una canzone nel 2020 entra a far parte del talent di Canale 5 diventando la prima ballerina donna a vincere il programma. Nel 2021 diventa ballerina professionista di Amici e conduttrice di Tu si que vales.

Giulia e Sangiovanni, sono stati sorpresi dal magazine Gente per le strade di Roma, secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero trovando casa per cominciare una convivenza nella Capitale.

Ricordiamo che Sangiovanni è tra i 25 artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Farfalle.