Too old to die Young Gue Pequeno | testo e audio ufficiale

Ecco di seguito il testo e l’audio di Too old to die Young, canzone di Guè.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: la canzone del nuovo disco

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molti brani tra cui Too old to die young.

Audio e testo di Too old to die young

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni né, frate’, da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old, baby, per morire young

Ho le rime infinite

Come le vite in vecchi videogame se facevi il trick

Nella city tu hai sete

Hai l’un per cento probabilità di diventare un king

Milano big city of dreams

Pieni di odio come Said e Vinz

Resto G senza pause, qui non è un voucher

Un’altra chance e, fra’, non puoi rinascere

E ti tieni quello che non hai, lontano dallo skyline

Da lei che non ti noterà mai (Mai)

E stessa trama e drama a casa di mama

Solo un fregna frigna, ma ‘sto flow è post trauma

Tra le sue cosce è cash o niente, incosciente

Scavallando il reparto di Gucci alla Rinascente

Brillo sempre, super droghe qua danno superpoteri

Speriamo di tornare a casa interi

Mentre soppesi la bilancia di questa ingiustizia

Ho male alla milza, scappo dalla milizia

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni né, frate’, da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old, baby, per morire young

Fino a qui l’amore mi ha truffato

E la vita è un incontro truccato

Sì, fra’, era solo un dream (Solo un dream)

Qua vincono i cattivi

Poveri più poveri, i ricchi sempre più ricchi, non è un film

Il comandante ci ha mentito e guardiamo la nave andare a picco

G-U-É

Il mio cuore è di una pu’

Ho rischiato che ho volato e Dio non mi ha voluto e mi ha tenuto giù

Guardando le vetrine non puoi fare shopping

Branchi di tossici, i marchi sono i topi

Crisantemi nel tuo planning

Premo il grilletto di una semi sotto un pleni’, bevo Remy

Fumo spine dorsali

Quanti pesci catturati nelle reti sociali

Le tipe tutte fatte e rifatte tutte uguali

Gli stessi zigomi e gli stessi nasi

Pensavo che i poeti fossero beati

Ma i gangster di oggi filmano i reati

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni né, frate’, da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old, baby, per morire young

Non c’è storia come sfidare gli dei

Non è da dove vieni né, frate’, da dove sei

Non c’è storia come non stare con lei

Sono soltanto io che posso fare i giorni miei

Tra il click ed il bang, lo yin e lo yang

Sono troppo old, baby, per morire young