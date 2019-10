Marco Mengoni – in uscita l’album “Atlantico on tour” con inediti: info e titoli delle canzoni

Atlantico on tour è un album del cantautore Marco Mengoni, negli scaffali dei negozi da venerdì 25 ottobre 2019 via Rca Records, a poco più di 11 mesi di distanza dal precedente Atlantico, rilasciato anche in spagnolo e certificato ben 2 volte Platino.

I titoli delle canzoni nel disco, anticipato dal fortunato singolo inedito Duemila Volte, bel brano scritto insieme ad Alessandro Mamhoud e Davide Simonetta, pubblicato il precedente 4 ottobre, ma all’interno del primo CD, riedizione dell’ultima fatica discografica, saranno presenti altre due nuove canzoni.

Il secondo CD propone invece diciannove successi registrati dal vivo, che raccontano ciò che è stata la bellissima tournée del 2019 del cantautore laziale, che ha riempito i palazzetti italiani ed europei. Ma a proposito di concerti, non posso esimermi dal ricordare ai numerosi fan, che l’artista ha già programmato nuove date. Il calendario e i biglietti.

Concludo con il packaging, perché mi sembra doveroso segnalare che al fine di contrastare i cambiamenti climatici, per il confezionamento è stato utilizzato cartone naturale che si biodegrada in appena 2 mesi e la fibra di mais (che può divenire un ottimo fertilizzante) al posto della plastica.





Atlantico on tour tracklist (Marco Mengoni album 2019)

CD 1

Duemila volte 3:23 [ Inedito ] Calci e pugni 3:51 [ Inedito ] Il destino davanti 3:25 [ Inedito ] Voglio 3:21 Hola (I Say) [feat. Tom Walker] 3:49 Buona Vita 3:13 Muhammad Ali 3:07 La casa azul 3:13 Mille lire 3:10 Intro della ragione 1:33 La ragione del mondo 3:26 Amalia Fado (feat. Vanessa da Mata & Selton) 3:11 Rivoluzione 3:28 Everest 3:34 I giorni di domani 4:10 Atlantico 3:24 Hola 3:49 Dialogo tra due pazzi 3:58

CD 2

Intro Atlantico (Live) 2:25 Muhammad Ali (Live) 3:09 Voglio (Live) 3:26 Ti ho voluto bene veramente (Live) 2:51 In un giorno qualunque (Live) 3:40 Sai che (Live) 4:27 Proteggiti da me (Live) 4:11 Mille lire (Live) 3:13 Onde (Live) 4:35 Hola (Live) 5:54 Mondo Loon (Live) 2:11 Guerriero (Live) 4:36 Io ti aspetto (Live) 4:54 Parole in circolo (Live) 3:38 Chan Chan (Live) 1:27 Buona Vita (Live) 3:30 Sei tutto (Live) 1:40 La ragione del mondo (Live) 3:28 L’essenziale (Live) 3:52