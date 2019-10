Rovere – Wi-Fi: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Wi-Fi dei Rovere, terza ed ultima traccia dell’EP Ultima Stagione, rilasciato il 25 ottobre 2019. Il nuovo gradevole brano è stato scritto da Luca Lambertini & Nelson Venceslai e prodotto da Fabio Gargiulo, come del resto il singolo portante Stupido Clark Kent.

Rovere – Wi-Fi testo

Dai, ti pare

ci sono volte in cui mi vedi soltanto per parlare

ma certe volte d’improvviso non parli più.

Che novità

se il nostro amore fosse una piante sarebbe di plastica

che certe volte d’improvviso non cresce più.

Ma giù non te ne vai

affoghiamo sul divano questo sabato

ma tu da me cosa vuoi?

non ci lasceremo mai se ci va il wi-fi.





Sai nuotare

certe volte ci appoggiamo sul fondo del mare

ma così io non respiro più (u-u).

Fai fame

l’amore fa ingrassare anche più della Nutella col pane

anche se non me la compri più (u-u).

Ma giù non te ne vai

affoghiamo sul divano questo sabato

ma tu da me cosa vuoi?

non ci lasceremo mai se ci va il wi-fi.

Nel mio giardino solo piante di plastica

e non le innaffio più (wooh)

me le hai date con la faccia sarcastica

queste le curerai di più (wooh)

Nel mio giardino solo piante di plastica

e non le innaffio più (wooh)

me le hai date con la faccia sarcastica

queste le curerai di più!





Ma giù non te ne vai

ma tu da me cosa vuoi?

ma tu non te ne vai

affoghiamo sul divano questo sabato

ma tu da me cosa vuoi?

non ci lasceremo mai se ci va il wi-fi.





