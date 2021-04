Rondodasosa rilascia Show No Love: video e testo della canzone

In data 19 aprile 2021, il rapper Mattia Barbieri, alias RondoDaSosa, ha reso disponibile Show No Love, una canzone divisa in due parti, rispettivamente prodotte da NKO e DefBeats.

Il brano dell’artista milanese classe 2002, è stato lanciato attraverso un video caricato nel suo canale Youtube ufficiale, con tanto di sottotitoli in inglese, perché Rondo si è ormai fatto un nome anche all’estero, specie a seguito della collaborazione con Central Cee sulle note di Movie, ultimo suo singolo, uscito lo scorso 26 febbraio.

Testo Show No Love di Rondodasosa





Yo, ah

A diciott’anni i media voglion farmi passar come un meme

Contassero le volte in un anno che non dormivo

Solo per fare vedere a questi figli di pu**ana quanto valevo

Un anno sono maturato

Ho capito l’in*ulata dopo il primo contratto

Ho scoperto dove stavo sbagliando

Ma ci sono ricascato

Lo stress e l’ansia mi hanno torturato

Sai, a diciott’anni come fai a supportare tutto questo?

Mentre un fratello torna dentro

È la stessa storia ormai da tempo

Ho commesso troppi errori

Sono caduto troppe volte in tentazione

Quella thot mi odia però in bocca c’ha sempre il mio nome

Ah-ah, yeah

Quanto mi fa schifo tutto questa gente

Si accaniscono, non capiscono che non serve a niente

Guardami, sono ancora in piedi

Rondo, ah

Tutti contro me come un last man standing

Sono fastidioso e lo comprendo

Tutto questo odio non lo comprendo

Succede quando ce la stai facendo

Odiare il mio nome è diventata una moda

Blocchi di fianco ci vogliono male

Non vivo bene, qua è sempre una lotta

Perché non posso lasciare il quartiere

Devo muovermi bene

Ragionare sui miei passi

Una mossa sbagliata mi farà cadere

Ed è questo che vogliono gli altri

Nove su dieci sono nemici

Non a caso 2Pac è morto di sera

Dovuto dall’odio delle persone

Non per i colpi dietro la schiena

(Def Beatz with the thirty, with the thirty)

Yo, metto uno ski mask in faccia

Così non posson vedere le mie emozioni

Non posso farmi vedere debole davanti alle persone

So che aspettano solo questo

Io non pensavo a tutto questo quando non ero nessuno

La mia vita andava in peggio oppure forse andava in meglio

È che adesso ho più problemi e qualche cops mi vuole dentro

No face, no case, io non c’entro, c’entro

Ora mia madre non la vedo

Poi la notte non ci sto dentro

Io che sono in para

Paranoico, penso sempre al peggio

Quella thot non mi ama davvero

È triste il bando se manca un fratello

È triste il bando se manca un fratello

Cos’è cambiato? Proprio nulla

Abbiamo fame con la fama

Io una famiglia non l’ho mai avuta

I miei fratelli anche se sorridono, dentro stanno male

Se non facciamo abbastanza soldi, dimmi, cosa ci rimane?

Yo, lei mi amava, io non riuscivo, potevo perdere un mio amico

Lei si è presa un coltello al posto mio

Ah, sul suo braccio solo il sangue, quel braccio doveva esser mio

Ho visto lacrime riversate

Sono sempre in mezzo ai guai, sembro maledetto sai

Non ti capirò se prima non mi capirai (Def Beatz with the thirty)

Voglio togliermi dai guai, sembra che non ci riesco mai

L’amore tra i palazzi sai che non sopravvive mai

Un opps mi vuole ammazzare, un cops mi vuole arrestare

Rispondiamo con la guerra perché noi vogliamo la pace

Sono cresciuto, pensi che ascolto i tuoi consigli?

Pensi che ascolto le tue ca**ate