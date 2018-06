Robin Schulz – Oh Child: video della nuova versione con i Piso 21 + testo e traduzione

Oh Child è il nuovo singolo di Robin Schulz estratto dal terzo album in studio Uncovered, pubblicato il 29 settembre 2017. Dal 22 giugno 2018, il brano è anche disponibile nella versione incisa con i Piso 21, gruppo Latin pop e Reggaeton colombiano, composto da Juan David M. Castaño, Juan David Huertas, Clavijo Pablo Mejía Bermúdez e David Escobar Gallego.

Il musicista, produttore e deejay tedesco è anche cantante sulle note di questa canzone, quarta traccia del disco, nella quale un genitore dà consigli al proprio figlio, sperando che non commetta i suoi stessi errori.

E’ questo il concept di questo pezzo (l’audio della versione nel disco), la cui nuova versione è accompagnata dal video ufficiale che vede protagonista un bambino.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi di entrambe le versioni e quelli tradotti nella nostra lingua.

Robin Schulz & Piso 21 – Oh Child testo e traduzione (Download – Versione con i Piso 21)

[Verse 1: Robin Schulz, Piso 21]

Oh child, will you ever get by?

Will you listen to things I say?

Will you know the difference from your wrong or right?

Will you learn it along the way?

Si sientes que te fallan los pies al caminar

¿Volveras de nuevo a levantarte o en el suelo te quedaras?

[Strofa 1: Robin Schulz, Piso 21]

Oh piccolo, riuscirai mai a cavartela?

Ascolterai le cose che dico?

Capirai la differenza tra il giusto e sbagliato?

La imparerai lungo il cammino?

Se quando cammini senti che i tuoi piedi non funzionano

Ti rialzerai o rimarrai per terra?

[Pre-Chorus: Robin Schulz, Piso 21]

And I know that I can’t pretend, that I haven’t had my regrets

From the memories that I’ve kept, to the history I forget

Entiende que en la vida das un paso a la vez

Oh child, just do what you love, ’cause you won’t get this life again

[Pre-Ritornello: Robin Schulz, Piso 21]

E so che non posso fingere, che non ho avuto rimpianti

Dai ricordi che ho mantenuto, alla storia che ho dimenticato

Capisci che nella vita si fa un passo alla volta

Oh piccolo, fai solo ciò che ami, perché la vita è solo una

[Chorus: Robin Schulz]

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, I know you’ll be okay

Oh child, oh child, no, you won’t get this life again

Oh child, oh child, no, you won’t get this life again

[Ritornello: Robin Schulz]

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, sono sicuro che te la caverai

Oh piccolo, oh piccolo, no, non ti ricapiterà questa vita

Oh piccolo, oh piccolo, no, non ti ricapiterà questa vita

[Verse 2, Piso 21, Robin Schulz]

Cuida la [?] que te mereces

Cuida el amor que te pertenece

Vive feliz, no importa mañana

Siempre sincero y siempre real

[?] la vida i no te das cuenta

No pierdas el tiempo, confía en la experiencia

No, no cometas mis errores

Mira que se pagan caro las consecuencias

No, no, no, no, don’t you worry

[Strofa 2, Piso 21, Robin Schulz]

Prenditi cura di quello che ti meriti

Prenditi cura dell’amore che ti appartiene

Vivi felice, non importa del domani

Sempre sincero e sempre reale

[?] la vita non ti rendi conto

Non perdere tempo, confida nell’esperienza

No, non commettere i miei stessi errori

Guarda come si pagano a caro prezzo le conseguenze

No, no, no, no, non preoccuparti

[Chorus: Robin Schulz]

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, I know you’ll be okay

Oh child, oh child, no, you won’t get this life again

Oh child, oh child

[Ritornello: Robin Schulz]

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, sono sicuro che te la caverai

Oh piccolo, oh piccolo, no, non ti ricapiterà questa vita

Oh piccolo, oh piccolo

[Verse 3: Piso 21, Robin Schulz]

Llegaran traiciones, perderas la fe

Pero no lo tomes personal, ya sabras en quién creer

Oh child, maybe you can find love with a husband, or a wife

If you’re happy when the road is getting rough

I’ll be happy there by your side

[Strofa 3: Piso 21, Robin Schulz]

Arriveranno i tradimenti, perderai la fede

Ma non prenderla sul personale, capirai in chi credere

Oh piccolo, forse puoi trovare l’amore con un marito o una moglie

Se sarai felice quando la strada diventerà tortuosa

Sarò felice lì accanto a te

[Pre-Chorus: Robin Schulz, Piso 21]

And I know that I can’t pretend, that I haven’t had my regrets

From the memories that I’ve kept, to the history I forget

Entiende que en la vida das un paso a la vez

Oh child, just do what you love, ’cause you won’t get this life again

[Pre-Ritornello: Robin Schulz, Piso 21]

E so che non posso fingere, che non ho avuto rimpianti

Dai ricordi che ho mantenuto, alla storia che ho dimenticato

Capisci che nella vita si fa un passo alla volta

Oh piccolo, fai solo ciò che ami, perché la vita è solo una

[Chorus: Robin Schulz]

No, you won’t get this life again

No, you won’t get this life again

Oh child, oh child

Oh child, oh child

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, no, you won’t get this life again

Ay yeah, ay yeah, ay yeah





[Ritornello: Robin Schulz]

No, non ti ricapiterà questa vita

No, non ti ricapiterà questa vita

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non ti preoccupare

Oh piccolo, oh piccolo, no, non ti ricapiterà questa vita

Si, si, si, si

Testo e traduzione Oh child versione solista nell’album Uncovered

[Verse 1]

Oh child, will you ever get by?

Will you listen to things I say?

Will you know the difference from your wrong or right

Will you learn it along the way

Oh child, will you drink in the night?

Will you make all the same mistakes?

Do you get around with chasing all the highs

To forget all your lowest days

[Strofa 1]

Oh piccolo, riuscirai mai a cavartela?

Ascolterai le cose che dico?

Capirai la differenza tra il giusto e sbagliato?

La imparerai lungo il cammino?

Oh piccolo, berrai durante la notte?

Farai tutti gli stessi errori?

Riuscirai a cavartela inseguendo tutti gli alti

Oh piccolo, fai solo ciò che ami, perché la vita è solo una

[Pre-Chorus]

And I know that I can’t pretend that I haven’t had my regrets

From the memories that I’ve kept, to the history I forget

Oh, my father before he left

Oh, there’s one thing I wish he sai-ai-aid

“Oh child, just do what you love, ’cause you won’t get this life again”

[Pre-Ritornello]

E so che non posso fingere, che non ho avuto rimpianti

Dai ricordi che ho mantenuto, alla storia che ho dimenticato

Oh, mio ​​padre prima che se ne andasse

Oh, c’è una cosa che avrei voluto avesse de-de-detto

“Oh piccolo, fai quello che ami, perché non avrai più questa vita”

[Chorus]

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, I know you’ll be okay

Oh child, oh child, no you won’t get this life again

Oh child, oh child

[Ritornello]

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, sono sicuro che te la caverai

Oh piccolo, oh piccolo, no, non ti ricapiterà questa vita

Oh piccolo, oh piccolo





[Verse 2]

Oh child, will you travel the world?

And see all of the things I missed?

You can tell me all about it when you’re back

Like I always did

Oh child, maybe you can find love with a husband, or a wife

If you’re happy when the road is getting rough

I’ll be happy there by your side

[Strofa 2]

Oh piccolo, viaggerai per il mondo?

E vedrai tutte le cose che mi sono perso?

Puoi raccontarmi tutto quando tornerai

Come facevo sempre

Oh piccolo, forse puoi trovare l’amore con un marito o una moglie

Se sarai felice quando la strada diventerà tortuosa

Sarò felice lì accanto a te

[Pre-Chorus]

And I know that I can’t pretend that I haven’t had my regrets

From the memories that I’ve kept, to the history I forget

Oh, my father before he left

Oh, there’s one thing I wish he said

“Oh child, just do what you love, ’cause you won’t get this life again”

No, you won’t get this life again

No, you won’t get this life again

[Pre-Ritornello]

E so che non posso fingere, che non ho avuto rimpianti

Dai ricordi che ho mantenuto, alla storia che ho dimenticato

Oh, mio ​​padre prima che se ne andasse

Oh, c’è una cosa che avrei voluto avesse de-de-detto

“Oh piccolo, fai quello che ami, perché non avrai più questa vita”

No, non avrai più questa vita

No, non avrai più questa vita

[Chorus]

Oh child, oh child

Oh child, oh child

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, I know you’ll be okay

[Ritornello]

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, sono sicuro che te la caverai

[Post-Chorus]

Oh child, oh child

Oh child, oh child

[Post-Ritornello]

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo

[Verse 3]

Oh child, will you know this song

When I’m gonna fade away?

Will you sing it back

And know it word for word

Back to your child one day?

No, no, don’t you worry

[Strofa 3]

Oh piccola, conoscerai questa canzone

Quando scomparirò?

La canterai di nuovo

E saprai tutte le parole

Tornerai da tuo figlio un giorno?

No, no, non preoccuparti

[Chorus]

Oh child, oh child, no, no, don’t you worry

Oh child, oh child, I know you’ll be okay

Oh child, oh child, no you won’t get this life again

Oh child, oh child

Oh child, oh child, no you won’t get this life again

[Ritornello]

Oh piccolo, oh piccolo, no, no, non preoccuparti

Oh piccolo, oh piccolo, sono sicuro che te la caverai

Oh piccolo, oh piccolo, no non avrai più questa vita

Oh piccolo, oh piccolo

Oh piccolo, oh piccolo, no non avrai più questa vita