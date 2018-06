Daddy Yankee, RKM & Ken-Y & Arcangel nel nuovo singolo Zum Zum: video, testo e traduzione

Daddy Yankee, RKM & Ken-Y & Arcangel hanno unito le forze nel nuovo singolo Zum Zum, disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 15 giugno 2018.

Con l’arrivo della calda stagione, anche il Re del Reggaeton propone il suo potenziale tormentone, un bel pezzo che non dispiacerà ai numerosissimi fan dell’artista portoricano.

Dopo la fortunatissima collaborazione con Luis Fonsi sulle note di Despacito e la più recente Dura, uscita a inizio 2018, Daddy ci riprova con questo pezzo all’insegna del ballo, che tuttavia non sembra sarà incluso nel futuro settimo album in studio “El Disco Duro”. Il brano farà invece parte della tracklist di La súper fórmula, secondo album in studio della Pina Records, con il super gruppo denominato appunto La Super Formula, composto, tra gli altri, da Natti Natasha, Plan B, RKM & Ken-Y e Arcángel, con ospiti come Daddy Yankee, De la Ghetto, Ozuna e Bad Bunny. Il disco vedrà la luce a fine anno. Ecco la tracklist:

«Criminal» (Natti Natasha Ft. Ozuna) «Amantes de una noche» (Natti Natasha Ft. Bad Bunny) 3:46 «El granjero» (Arcángel) 4:10 «Tonta» (RKM & Ken-Y con Natti Natasha) 4:00 «Po’ Encima» (Arcángel Ft. Bryant Myers) «Otra cosa» (Natti Natasha Ft. Daddy Yankee) «El Desorden» (Plan B Ft. Ozuna & Daddy Yankee) «Más que ayer» (Arcángel & De la Ghetto) «Zum Zum» (Daddy Yankee, RKM & Ken-Y & Arcángel) «Quien Sabe» (Natti Natasha)

Nel video ufficiale vediamo Daddy e compagnia insieme a bellissime ragazze che ballano in maniera a dir poco seducente. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Zum Zum testo e traduzione (Download)

[Intro: Ken-Y, Arcángel, Daddy Yankee, RKM]

Pina Records

Attention

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor

(‘Tamo’ ready)

RKM y Ken-Y

Ha, are you ready?

Go!

[Intro]

Pina Records

attenzione

Tutti in pista

Tutti in pista

(“Tamo” pronto)

RKM e Ken-Y

Ah, sei pronto?

Andiamo!

[Pre-Coro: Ken-Y, Arcángel, (Daddy Yankee)]

Déjate llevar por la adrenalina

Y el ritmo de esta canción (Ken-Y)

Manos pa’l suelo, nalga pa’ arriba

Siente la sensación

[Pre-Coro]

Lasciati trasportare dall’adrenalina

E dal ritmo di questa canzone (Ken-Y)

Mani a terra, chiappe in su

Senti la sensazione

[Coro: Daddy Yankee]

Zum zum zum zum (go, go)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

Zum zum zum zum (yeah!)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

[Coro]

Zum zum zum zum (andiamo, andiamo)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

Zum zum zum zum (sì!)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

[Post-Coro: Ken-Y]

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor

(Attention)

[Post-Coro]

Tutti in pista

Tutti in pista

Tutti in pista

Tutti in pista

(Attenzione)

[Verso 1: RKM, (Daddy Yankee)]

(RKM!)

Mientras se te pega, dale más

Agarra cintura duro por detrás

Pa’ arriba y pa’ abajo, ella le da

Pide contacto (a lo Yaviah) (let’s go!)

Si quiere rápido o slow

No dejes caer el dembow (dembow)

Déjala que suelte cadera

Como cuando bailaba en Flow

Si no la saca’, ella lo baila sola

La descontrola

Rampa-pam, rapa-pa-pa (zumba!)

Cuando el DJ le suena esta rola (Kenny!)

[Strofa 1]

(RKM!)

Mentre ti si attacca addosso, dagli di più

Tieni forte il girovita

Su e giù, lei lo colpisce

Lo invita al contatto (a Yaviah) (andiamo!)

Se vuoi velocità o lentezza

Non abbassare il ritmo (dembow)

Lascia che abbassi il bacino

Come quando ballava sul Flow

Se lui non la prende, lei lo balla da sola

La fa impazzire

Rampa-pam, rapa-pa-pa (zumba!)

Quando il DJ le suona questa canzone (Kenny!)

[Estribillo: Ken-Y, Daddy Yankee]

Si sientes que este ritmo te quema (te quema)

Que te descontrola el sistema (sistema)

Pa’ darle pa’l piso sin pena y

Zum zum zum zum zum zum

Oye nena

Si sientes que este ritmo te quema (te quema)

Que te descontrola el sistema (sistema)

Pa’ darle pa’l piso sin pena y

Zum zum zum zum zum zum

Báilalo

[Estribillo]

Se senti che questo ritmo ti brucia (ti brucia)

Che ti altera il sistema (sistema)

Per farla andare a terra senza dolore e

Zum zum zum zum zum zum

Ehi piccola





Se senti che questo ritmo ti brucia (ti brucia)

Che ti altera il sistema (sistema)

Per farla andare a terra senza dolore e

Zum zum zum zum zum zum

Ballalo

[Coro: Ken-Y, (Daddy Yankee)]

El zum zum zum zum

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Daddy!)

Zum zum zum zum (you know)

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Da-ddy Yan-kee!)

[Coro]

Il zum zum zum zum

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Daddy!)

Zum zum zum zum (lo sai)

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Da-ddy Yan-kee!)

[Verso 2: Daddy Yankee]

Malisiosa, tú lo sabe’

Que nadie tiene tu zum zum (no)

Ese baile, qué rico sabe

Automática, aprieta el full (zumba)

Ráfaga como una glopeta

Que yo sé que te pongo inquieta

Píde-Pídeme que te someta

El zum zum zum

Muévete como una atleta

Tú das la pista, y tengo la meta

Ella es cometa, la combi completa

Con el zum zum zum

No te vo’a dar chance’

Hasta que te cance’

Ey, baby girl, tú ‘tá’ fuera ‘e fase

Suénale el dembow pa’ que me dé clases

Con el rampam-pam, ram-oy-oy-oy

[Strofa 2]

Maliziosa, lo sai

Che nessuno ha il tuo zum zum (no)

Questo balletto, quanto è bello

Automatica (o “automatizzata”), premi il grilletto (zumba)

Spara come una pistola

So che ti rendo irrequieta

Chiedi-chiedimi di presentare

Il zum zum zum

Muoviti come un’atleta

Rendi tua la pista, e io ho l’obiettivo

Lei è una cometa, la combinazione completa

Con il zum zum zum

Non ti darò una possibilità

Finché non sarai sfinita

Ehi, piccola, sei fuori fase

Suonale il dembow affinché mi dia lezioni

Con il rampam-pam, ram-oy-oy-oy

[Puente: Daddy Yankee, (Ken-Y)]

No te quite’, ¡muévanse!

Dale bomba, dale bomba, dale bom-ba

Y repite, ¡muévanse!

Dale bomba, dale bomba, dale bom-b

(Attention)

[Ponte]

Non fermarti, muoviti!

Dai pompa, dai pompa, dai pom-pa

E ripeti, muoviti!

Dai pompa, dai pompa, dai pompa

(Attenzione)

[Coro: Ken-Y, (Daddy Yankee)]

Zum zum zum zum

Zum zum zum zum zum zum zum zum

Zum zum zum zum

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Arcángel)





[Coro]

Zum zum zum zum

Zum zum zum zum zum zum zum zum

Zum zum zum zum (oh)

Zum zum zum zum zum zum zum zum (Arcángel)

[Verso 3: Arcángel]

Pon esas nalgas en el piso

Y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso

Pégate a la pared pa’ que sienta’ el mecanismo

Mueve esas nalgas como un sismo

Y dice, zum zum zum, terremoto

Sigue moviendo todo en lo que prendo este moto

Sabes que me vuelvo loco cuando ese booty te choco

Y por poco, el noviesito tuyo con limón lo toco

Prra, cógelo suave que esto no se termina

Si te pega’ a mi cuerpo, sentiras la adrenalina

Suena “Papi” en cada bosina

Porque tengo más sazón que tu abuelita en la cocina

[Strofa 3]

Metti quelle chiappe sul pavimento

E lascia che il sudore ti faccia diventare ricci i capelli lisci

Appoggiati al muro per sentire il meccanismo

Muovi quelle chiappe come un terremoto

E dici, zum zum zum, terremoto

Continua a muovere tutto che accendo questa moto

Sai che divento matto quando sbatto contro quel fondoschiena

E per poco, tocco con il limone il tuo findanzatino

Prra, vacci piano che questo non finisce

Se sbatti sul mio corpo, sentirai l’adrenalina

“Papi” suona in ogni cassa

Perché ho più sapore di tua nonna in cucina

[Estribillo: Ken-Y, Daddy Yankee]

Si sientes que este ritmo te quema (te quema)

Que te descontrola el sistema (sistema)

Pa’ darle pa’l piso sin pena y

Zum zum zum zum zum zum

Oye nena

Si sientes que este ritmo te quema (te quema)

Que te descontrola el sistema (sistema)

Pa’ darle pa’l piso sin pena y

Zum zum zum zum zum zum

Báilalo

[Estribillo]

Se senti che questo ritmo ti brucia (ti brucia)

Che ti altera il sistema (sistema)

Per farla andare a terra senza dolore e

Zum zum zum zum zum zum

Ehi piccola

Se senti che questo ritmo ti brucia (ti brucia)

Che ti altera il sistema (sistema)

Per farla andare a terra senza dolore e

Zum zum zum zum zum zum

Ballalo

[Coro: Ken-Y, (Daddy Yankee)]

Zum zum zum zum (run it)

Zum zum zum zum zum zum zum zum (que-que)

Zum zum zum zum (yeah!)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

[Coro]

Zum zum zum zum (eseguilo)

Zum zum zum zum zum zum zum zum (che cosa)

Zum zum zum zum (sì!)

Zum zum zum zum zum zum zum zum

[Post-Coro: Ken-Y, (Daddy Yankee)]

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor (dile)

Everybody to the dance floor

Everybody to the dance floor

[Post-Coro]

Tutti in pista

Tutti in pista (diglielo)

Tutti in pista

Tutti in pista