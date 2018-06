Nick ‘N’ Chips e il singolo d’esordio “Solite Stories”: video ufficiale e testo

Solite Stories è il singolo d’esordio dei Nick ‘N’ Chips, trio composto dalle influencer Rama Lila Giustini e Megghi Galo e da Nick CX, al secolo Alessandro Cocciolo, che da anni collabora alla produzione e alla realizzazione di progetti musicali e web ideas

La loro prima canzone è veramente niente male: orecchiabile, da ballare, da cantare e decisamente adatta alla calda stagione.

Per quel che concerne la tematica, il testo del nuovo brano, che potete leggere scorrendo la pagina, racconta l’eterna contrapposizione dei due sessi, con l’ironia ed il sorriso.

Per il video ufficiale, girato nella suggestiva Cava di Bauxite di Otranto, si è “scomodato” il veterano regista di videoclip musicali Mauro Russo. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Solite Stories testo (Download)

[Autori: Cristiano Cesario, Marco Sissa, Susanna Galimi, Rama Lila Giustini, Megi Galo, Alessandro Cocciolo]

Uomini, che razza da scordare

trovate le palle solo per tradire

poi quando vi va, noi sempre qui

(mentre tu, sempre persa in un film).

Mille scuse, sempre a lavorare

ci evitate manco fossimo all’altare

ma per le vostre ex, voi sempre lì

(ero solo passato di lì).





Non c’è scusa più banale

ma chi vuoi ingannare?

(giuro che stanotte… ne parliamo quanto vuoi)

si la storia è sempre uguale

tu e la tua finale

(la Champion non si tocca).

Dove gli uomini si sa

due pianeti e due metà

come Venere e con Marte

guerra, amore e si riparte

dove gli uomini lo sai

non si capiranno mai

con il cuore e con la mente

sotto sono come sempre

dove gli uomini lo sai.

Da bambino è tutto neturale

mano nella mano senza cellulare

ma si cresce e poi

eccoci qua

(tutti persi nei nostri Instagram).

Mille facce e frasi da twittare

storie ? digitale

dentro a una realtà… platonica

(Solite Stories ma non verità).

Ma con voi noi siamo vere

sesso

fino a mezzanotte

poi torniamo in babydoll

(se)

insicure ma sincere

senza mai cadere

(che cosa fai su Facebook?).

Dove gli uomini si sa

due pianeti e due metà

come Venere e con Marte

guerra, amore e si riparte

dove gli uomini lo sai

non si capiranno mai

con il cuore e con la mente

sotto sono come sempre

dove gli uomini lo sai.

? con i viaggi di Natale

e mi hai preso per l’autista privato

maratona per trovare un ristorante che ti pare

poi lo scegli e ti lamenti “io odio il caviale”

ti ho curato quando stavi male

ho fatto di tutto per non farti annoiare

ma non posso cambiare quel che provo in amore

tu sei l’unico ? che io voglio tenere.

E lo sai vorrei tornare

a quel giorno al mare

(eri troppo bella, sirenetta dei miei occhi)

perché noi fondiamo assieme, risaliamo assieme

(dì quella promessa).

Dove gli uomini si sa

due pianeti e due metà

come Venere e con Marte

guerra, amore e si riparte

dove gli uomini lo sai

non si capiranno mai

con il cuore e con la mente

sotto sono come sempre

dove gli uomini lo sai.