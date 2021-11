Riccardo Fogli, la bellissima villa in cui vive: da rimanere a bocca aperta

By

Chi non ricorda i successi della famosissima band italiana dei Pooh, con le loro canzoni hanno appassionato intere generazioni. Le loro tournée li hanno portati in giro per il mondo, riscuotendo un enorme successo. Uno di loro era ed è tra gli artisti i più amati dal pubblico: parliamo di Riccardo Fogli. Vi siete mai chiesti dove vive? Ha una casa da sogno.

Riccardo Fogli ha iniziato la sua carriera nella band dei Pooh, ma a distanzi di anni volutamente ha lasciato il gruppo, ed ha iniziato la carriera da solista. I suoi fan lo hanno seguito ed hanno continuato ad amare la sua voce, le sue canzoni, e nel 1982 vince anche il Festival di Sanremo con il brano “Storie di tutti i giorni“.

Durante tutti questi anni Riccardo Fogli lo abbiamo visto anche come ospite in diversi programmi televisivi, ed ha anche partecipato a “Tale e quale Show” e “L‘isola dei Famosi“.

La casa di Riccardo Fogli è uno spettacolo

Riccardo Fogli nella sua vita ha avuto molto donne, alcune di loro sono note al pubblico, una di queste è la famosa ed amata Patty Pravo con la quale ha avuto una relazione, da parte dei sui fan non fu molto apprezzata la cosa, e all’epoca fece molto scalpore, perché Riccardo era sposato con Viola Valentino, anch’egli cantante.

E poi una altra donna, di nome Stefania Brassi, che dopo tempo scoprì che aspettava un figlio da lui. Il piccolo Alessandro. Oggi invece Riccardo Fogli è sposato con una giovane modella Karen Trentini, dalla quale ha avuto una figlia di nome Michelle. I due insieme alla figlia vivono in una villa che è un vero spettacolo.

La villa dove vive Fogli e la sua famiglia

Il famoso cantante vive con la moglie Karen Trentini, 30 anni più giovane di lui, ed insieme alla loro figlia Michelle, in una casa che è davvero un sogno.

E’ una villa con arredamenti completamente in bianco, l’ambiente della casa è pieno di luce, grazie anche a grossi finestroni che permettono alla luce naturale di entrare e creare contrasti spettacolari con i pensili in cucina completamente in marmo nero.

Poi c’è una zona nella loro villa completamente arredata in stile shabby chic e la particolarità di uno specchio posizionato sul camino, e da l’impressione di averci una finestra sopra, perché all’interno è stato incastonato lo specchio.

Ed alla fine una parte della casa particolarmente amata dal cantante, dove conserva tutti i riconoscimenti avuti nella sua lunga carriera.