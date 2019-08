Indeciso – Reik, Lalo Ebratt & J. Balvin: video ufficiale, testo e traduzione

I Reik e i colombiani J. Balvin & Eduardo Mario Ebratt Troncoso, in arte Lalo Ebratt, hanno unito le forze nel nuovo scoppiettante singolo Indeciso, disponibile dal 23 agosto 2019: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il filmato che accompagna il brano.

Il gruppo messicano composto da Jesús Navarro, Julio Ramírez e Gilberto “Bibi” Marín, torna alla ribalta con questa interessante e contagiosa canzone, scritta da Balvin, Ebratt, Carlos German Duque, Cristian Zadely & Felipe Gonzalez, con produzione di Mango & Nabalez.

Per quel che concerne il significato, in questo pezzo si fa la corte a una ragazza, che con i suoi seducenti balletti ha letteralmente fatto perdere la testa agli interpreti.

Indeciso Testo e Traduzione — Reik · J. Balvin · Lalo Ebratt

[Intro]

Jaja

J Balvin man

Nah nah nah nah nah nah nah

Lalo Ebratt (Su movimiento me tiene indeciso)

Reik

Leggo (Leggo)

[Coro: J Balvin]

Siempre que ella baila así

A mí me daña la cabeza

El día que la conocí

Tomaba tequila y cerveza

Ogni volta che lei balla così

Mi fa andare fuori di testa

Il giorno in cui l’ho conosciuta

Beveva tequila e birra

[Pre-Coro 1: Reik & J Balvin]

Y ahora yo me la paso buscando

Una razón pa’ verte bailando

Me robó el corazón sin permiso

Su movimiento me tiene indeciso

E ora me la passo a cercare

Una scusa per vederti ballare

Mi ha rubato il cuore senza chiedere il permesso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Coro: Reik]

Siempre que ella baila así

A mí me daña la cabeza

El día que la conocí

Tomaba tequila y cerveza

Ogni volta che lei balla così

Mi fa andare fuori di testa

Il giorno in cui l’ho conosciuta

Beveva tequila e birra

[Lalo Ebratt]

Y ahora yo me la paso buscando

Una razón pa’ verte bailando

Me robó el corazón sin permiso

Su movimiento me tiene indeciso

E ora me la passo a cercare

Una scusa per vederti ballare

Mi ha rubato il cuore senza chiedere il permesso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Post-Coro: Reik]

Por esas caderas yo estoy indeciso

Su movimiento me tiene indeciso

Per quei fianchi sono indeciso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Verso 1: Reik]

En toditas las relaciones

Contigo nunca hubo excepciones

Pero hay alguien que está en esta fiesta

Cuánto me cuesta verla otra vez

In tutte le relazioni

Con te non ci mai state eccezioni

Ma c’è qualcuno che è a questa festa

Quanto mi costa rivederla

[Verso 2: J Balvin]

Tú eres mi Dua Lipa

Suelta, mami, tú sabes

Que estás bien rica

Dándole hasta abajo

Ella no se quita

Perfume de Chanel

Ella rompe con su Flex

Y le da





Tu sei la mia Dua Lipa

Lasciati andare, bella, sai

Che sei così bella

Balla e finché non arriva l’alba

Lei non va via

Profuma di Chanel

Si fa in due flettendosi

E dà

[Pre-Coro 2: J Balvin]

A ella le gusta que la miren (La miren)

Parece modelo de cine (De cine)

Ella lo sabe que yo me le acerqué

Porqué sabe que estamos PPP

A ella le gusta que la miren (La miren)

Parece modelo de cine (De cine)

Ella lo sabe y yo me le acerqué

Porqué sabe que estamos PPP

Yeh, yeh, yeh

Le piace essere guardata (guardata)

Sembra una modella cinematografica (cinematografica)

Sa che mi sono avvicinato a lei

Perché sa che siamo PPP

Le piace essere guardata (guardata)

Sembra una modella del cinema (cinema)

Sa che mi sono avvicinato a lei

Perché sa che siamo PPP

Sì, sì, sì

[Coro: Reik]

Siempre que ella baila así

A mí me daña la cabeza

El día que la conocí

Tomaba tequila y cerveza

Ogni volta che lei balla così

Mi fa andare fuori di testa

Il giorno in cui l’ho conosciuta

Beveva tequila e birra

[Reik & J Balvin]

Y ahora yo me la paso buscando

Una razón pa’ verte bailando

Me robó el corazón sin permiso

Su movimiento me tiene indeciso

E ora me la passo a cercare

Una scusa per vederti ballare

Mi ha rubato il cuore senza chiedere il permesso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Post-Coro]

Reik: Por esas caderas yo estoy indeciso

Reik & J Balvin: Su movimiento me tiene indeciso (Leggo)

Reik: Por esas caderas yo estoy indeciso

Lalo Ebratt: Su movimiento me tiene indeciso

Per quei fianchi sono indeciso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso (Forza)

Per quei fianchi sono indeciso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Verso 3: Lalo Ebratt]

Esa mirada me cautiva

Motiva, activa, ácida, que hace mal

Manda razones con tu amiga

Ya vi tu llamada perdida

Quello sguardo mi affascina

Motiva, attiva, acida, che fa male

Motiva la tua amica

Ho visto la tua chiamata persa





[Verso 4: Lalo Ebratt]

Victoria, ya no es un secreto

Que tú a mí me gustas

Que yo te comprendo

Dolce tus gafas, Gabanna, so sexy

Chanel tu perfume (Tú siempre top trendy)

Vittoria, non è un segreto

Che mi piaci

Che ti capisco

I tuoi occhiali, Dolce & Gabbana, così sexy

Chanel il tuo profumo (sei sempre alla moda)

[Pre-Coro 3: Lalo Ebratt]

Sofia, tú no le digas a Lucía

Que la otra noche yo estuve viendo a María

No confía en su mejor amiga

Nadie me baila como ella me bailaría

Sofia, non dirlo a Lucia

Che l’altra sera mi sono visto con Maria

Non si fida della sua migliore amica

Nessuno balla per me come lei

[Coro: Reik, J Balvin, Lalo Ebratt]

Siempre que ella baila así (Así)

A mí me daña la cabeza (Come on)

El día que la conocí (Latino gang)

Tomaba tequila y cerveza

Y ahora yo me la paso buscando

Una razón pa’ verte bailando

Me robó el corazón sin permiso

Su movimiento me tiene indeciso

Ogni volta che lei balla così (così)

Mi fa andare fuori di testa (forza)

Il giorno in cui l’ho conosciuta (Latino gang)

Beveva tequila e birra

E ora me la passo a cercare

Una scusa per vederti ballare

Mi ha rubato il cuore senza chiedere il permesso

Il modo in cui si muove mi rende indeciso

[Outro: Reik, J Balvin, Lalo Ebratt]

Nunca bajamos los niveles

(Por esas caderas yo estoy indeciso)

Mango

Tropical Minds

(Su movimiento me tiene indeciso)

Dosmiltreintaipico

(J Balvin Man)

L-A-L-O

Lalo Ebratt

L-A-L-O

(Su movimiento me tiene indeciso)

El negocio socio





