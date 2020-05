Ketama126 – DIABLO: video e testo del nuovo brano

Leggi testo e guarda il video che accompagna DIABLO, nuova canzone di Ketama126, uscita improvvisamente su Youtube il 5 maggio 2020. L’annuncio su Instagram tramite queste parole tratte del ritornello: “3MILA X L’AVVOCATO, 10MILA X IL GHIACCIO, 100MILA IL MIO CONTRATTO; BEAT PROD BY ME”.

Il rapper laziale Piero Baldini, aka Ketama126, ha reso disponibile a sorpresa questa canzone, da lui scritta e prodotta, nella quale dice di fumare con il diablo… Le riprese della clip sono di Giacomino nosleep & Gonzo Gentile.

Ketama126 DIABLO Testo

Ah, ehi

Kety

Ah





Puff puff, non la passo (ah)

Sto fumando col diablo (ah)

Fanxulo il tuo contatto (ah)

La tua roba non mi fa effetto, ah

Ok, l’ho fatto

Tremila per l’avvocato, ah

Diecimila per il ghiaccio (ah)

Centomila il mio contratto (ah)

Puff puff, non la passo (ah)

Sto fumando col diablo, ah

Fanxulo il tuo contatto (ah)

La tua roba non mi fa effetto, ah

Ok, l’ho fatto

Tremila per l’avvocato, ah

Diecimila per il ghiaccio (ah)

Centomila il mio contratto

Ti mancano le basi (ah)

Non sai cucinare una base (ah)

Siamo sotto le basi, ah

Ma non siamo a Napoli, no

Sto con i miei diavoli (ah)

Siamo tredici a tavola (ah)

Rione tredici in piazza

Sto cucinando la, cosa? Crack

Buste con il domopak

Baby, fallo, ballami sopra il caxxo

Ah, siamo appostati all’angolo

Ah, gli infami ci stanno guardando

Giro con tossici e detenuti

Da Soldy Music a Sony Music

La droga ammazza e ti lascia i buchi, ah

Baby, ballami il boogie boogie

Diciotto farmaci in corpo

Al mio posto tu eri già morto (uh), morto, morto (uh)

Ho ragione anche quando c’ho torto

È triste da dire ma tutti dobbiamo morire

Ma c’è chi ce n’ha mezza e chi ce ne ha sette di vite

Nel mio telefono tipe, stron*i, tro*e, sputapalline

Mi devo riempire

Pile su pile su pile





Puff puff, non la passo (ah)

Sto fumando col diablo (ah)

Fanxulo il tuo contatto (ah)

La tua roba non mi fa effetto, ah

Ok, l’ho fatto

Tremila per l’avvocato, ah

Diecimila per il ghiaccio (ah)

Centomila il mio contratto

Puff puff, non la passo (ah)

Sto fumando col diablo, ah

Fanxulo il tuo contatto (ah)

La tua roba non mi fa effetto, ah

Ok, l’ho fatto

Tremila per l’avvocato, ah

Diecimila per il ghiaccio (ah)

Centomila il mio contratto