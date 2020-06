Ras & Calle – Quanto 6 Bella: video ufficiale (con Denis Dosio) e testo della canzone

Dal 4 giugno 2020 è disponibile Quanto 6 Bella, coinvolgente canzone degli emergenti rapper Ras & Calle: leggi il testo e ascolta il singolo, nel cui video ha preso parte un ospite d’eccezione.

Dopo il grande successo Stelle, il duo ferrarese nato a fine 2017 e composto da quelli che prima di tutto sono grandi amici, torna con questa canzone, anch’essa bella e romantica, oltre che virale, scritta di loro pugno e prodotta Tiasnow, al secolo Mattia Ferrari.

Il video di carattere festaiolo e estivo, mostra i due rapper e tante ragazze e ragazzi, tra i quali spicca Denis Dosio, idolo delle teenagers. Del resta inizia a fare caldo e una bella festa in piscina è una delle cose più divertenti che si possano fare in estate.

Ras & Calle – Quanto 6 Bella Testo

[Strofa 1]

Eravamo solo noi, noi, noi

con la gente che ci scambia per supereroi

siamo soli questa notte in spiaggia ad agosto

beviamoci qualcosa e andiamo sullo spazio

[Pre-Ritornello 1]

Se scappi non vale

poi mi faccio le pare

fatti desiderare

con quegli occhi cristallo

riflesso nel mare-eh-eh

sono solo stanotte

beviamoci 4 cocktail

dopo voliamo da fermi

sognamo giorni stupendi

insieme noi siamo perfetti





[Ritornello]

Ma quanto sei bella, wooh-oh

con quegli occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

quest’estate è diversa, wooh-oh

coi tuoi occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

[Strofa 2]

ti guardo ballare

ho l’ansia che sale

ora è finita, non può andare

le Saint Laurent

un profumo d’estate

spero di poterti sognare

no, non mi svegliare mai più

i love you

[Pre-Ritornello 2]

E avevi ragione

io che ho perso la testa per te

sono senza parole

io ti bacio a memoria

e ora sta storia

non mi lasciare ancora

non deve finire più

I miss you

[Ritornello]

Ma quanto sei bella, wooh-oh

con quegli occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

quest’estate è diversa, wooh-oh

coi tuoi occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

[Ponte]

Diabla

sorriso di ghiaccio

lei che si lamenta perché sono distratto

sto pensando ad altro, wooh-oh

perso nell’eclissi sbagliavo per sbaglio





[Ritornello]

Ma quanto sei bella, wooh-oh

con quegli occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

quest’estate è diversa, wooh-oh

coi tuoi occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

[Outro]

quest’estate è diversa, wooh-oh

coi tuoi occhi color perla, na na na

siamo usciti da una stella

l’abbiamo fatto in fretta

ti giuro che stanotte scapperemo dalla terra

quanto sei bella





