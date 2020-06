Valeria Marini e la sensuale canzone Boom (Baci Stellari): ascoltala e leggi il testo

In data 26 giugno 2020, Valeria Marini ha rilasciato la nuova canzone Boom (Baci Stellari), che con un testo in italiano e in spagnolo, ritmi latini e una voce decisamente sensuale, invita tutte le donne a tirar fuori il meglio e a sprigionare tutta l’energia stellare che ognuna ha dentro di se. Ascoltala.

Scritta con la collaborazione di Giacomo Eva, arrangiata da Matteo Caretto presso Scene Music Studio e mixata da Giampaolo Pasquile, questa coinvolgente canzone fa seguito a “Volare” (2011) e “Me Gusta” (2019).

Prossimamente sarà disponibile anche il video diretto da Valerio Matteu e girato a Fontana di Trevi, un piccolo tributo alla Città Eterna e alla Dolce Vita di Fellini. Le coreografie che vedremo sono di Dario Lupinacci.

Valeria Marini Boom Testo

Download su: Amazon – iTunes

Eheheh

Baci stellari

Boom

Brrra

Sono una chica loca, ho le stelle in bocca

il mare che mi tocca la libertà

c’è una luna rossa senti la scossa

insieme già la, nga

facciamo boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

Espero poderte ver (te quiero)

? recuerda el momento

de vida con tu que ver (mi amor)

come prima, più di prima

Boom





Sono muy bonita ? la vita

il sole che ci invita alla libertà

uniti più di prima la ruota gira

insieme c’è la nga

facciamo boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom (te quiero)

boom boom boom boom boom (mi amor)

boom boom boom boom boom

Ay que rico

Espero poderte ver (te quiero)

? recuerda el momento

de vida con tu que ver (mi amor)

come prima, più di prima

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom (mi vida)

boom boom boom boom boom

Te quiero mi amor

calar mi vida

ay que rico

te quiero

tequila Bum Bum

E muovo il boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom

boom boom boom boom boom (mi vida)

E muovo il boom

boom boom boom boom boom (te quiero)

boom boom boom boom boom (mi vida)

boom boom boom boom boom

tequila Bum Bum





Ascolta su: