Quanto guadagna Iva Zanicchi? Rimarrete a bocca aperta | assurdo

Iva Zanicchi oltre ad essere stata una conduttrice di programmi televisivi (in molti la ricorderete in Ok il Prezzo e Giusto), è anche una cantante e per diversi anni è stata anche nella politica italiana. Oggi ha 81 anni e frequenta molti salotti di vari programmi della TV.

E’ nata a Ligonchio nel reggiano, il suo partner attuale è Fausto Pinna. Iva Zanicchi oggi viene considerata una cantante di musica Pop Rock e musica Leggera, ha vinto a ben tre Festival di Sanremo su 10 partecipazioni e la sua voce si è sempre distinta dalle altre in quanto dotata di un timbro vocale quasi simile a quella di un tenore. Iva però ha spaziato per tanti stili nella musica non ha mai voluto ingabbiarsi in un mood.

Infatti, nel 1970 venne definita da Alighiero Noschese tra le primissime queen della canzone italiana, alla pari di Patti Bravo, Mina, Ornella Vanoni.

Negli anni 60/70 Iva Zanicchi ha fatto parte di un quartetto di voci italiane con Milva, Mina e Orietta Berti ed insieme si sono esibiti in teatri internazionali, come: New York, Parigi e Sidney.

Iva Zanicchi, qual è il suo cachet?

La sua musica l’ha portata in giro per il mondo, con delle lunghe tournée, Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti d’America, Giappone e tanti altri paesi. Le sue canzoni sono state scritte da vari artisti della sua stessa categoria, come: Lucio Battisti, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tiziano Ferro (questo solo per fare qualche nome). Le tre vittorie al Festival di Sanremo l’hanno resa la cantante donna ad aver vinto più volte nella nota kermesse.

Iva Zanicchi ha fatto parte anche della nostra politica italiana, il cui mandato inizia nel 2008 e termina nel 2014, ed è stata anche Eurodeputata dal 2008 al 2009, ed ha fatto parte anche del Parlamento Europeo.

Il patrimonio della Zanicchi è stellare

Una vera cifra non è affatto semplice da dire, ma facendo due calcoli, e considerando che Iva Zanicchi ha compiuto da un bel po’ i 63 anni, ed avendo diritto alla cifra di circa 7000 euro netti mensilmente da parte dell’UE, che a questi però bisogna togliere le imposte da pagare, quindi siamo intorno ai 6000 euro mensili.

A questi possiamo poi aggiungere i diritti che la SIAE versa alla cantante per i suoi 32 album, i milioni di dischi venduti e tutti i premi che ha vinto, più il periodo dove è stata conduttrice.

La Zanicchi in tutta la sua carriera ha accumulato un bel gruzzoletto, non si sa la cifra precisa, ma sicuramente sarà una somma che in pochi possono dire di avere, considerando che la casa dove vive in Brianza ha un costo medio al metro quadro di 1800 euro.