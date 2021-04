Pupo torna con la nuova e toccante canzone “I colori della tua mente” dedicata alla madre affetta da Alzheimer

Il cantautore Pupo è tornato con la nuova canzone I colori della tua mente, un toccante singolo disponibile da mercoledì 14 aprile 2021. L’audio e il testo del brano, presentato dal vivo tre giorni prima alla trasmissione Domenica In, dove l’artista classe 1955, ha effettuato una lunga intervista con la conduttrice Mara Venier, al termine della quale ne ha approfittato per esibirsi sulle note di questo inedito.

Si tratta di una canzone dedicata alla madre 88enne Irene affetta da Alzheimer, incurabile patologia neurodegenerativa che l’ha colpita circa un anno fa. La traccia è stata descritta dal cantante come “Un atto d’amore che va oltre le difficoltà della vita su cui abbiamo sempre ballato”.

Il singolo è stato scritto di getto dall’interprete un paio di mesi fa e nasce dalla voglia di esternare le emozioni e gli stati d’animo di un figlio che, inerme, non può far altro che prendersi cura nel miglior modo possibile del genitore affetto da questa malattia, ad oggi purtroppo ancora incurabile. Solo chi ci è passato sa infatti bene che, al momento, altro non si può fare che rallentarne la sua diffusione con farmaci e integratori.

I colori della tua mente Testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





Ti guardo e tu… mi sorridi

E accarezzi le mie mani

Poi di colpo ti allontani

Io non riesco più a seguirti ma poi

All’improvviso… torni indietro

E mi chiami col mio nome

Ma è soltanto un’illusione

Questo è ciò che mi rimane di te

La nebbia sale velocemente

Taglia i colori della tua mente

Che va liberamente leggera

Senza più limiti e tempo

Come una piuma nel vento

Tu ti allontani da me

Ma non temere

Non ti lascio

Sola nel tuo guscio vuoto

Preda della tua memoria

Mentre tutto si confonde in te

La nebbia sale velocemente

Taglia i colori della tua mente che va

Mamma, tu stringiti a me

Forte più forte che puoi

Cantiamo insieme se vuoi

Un bene grande così

Mamma ti chiedo però

L’ultimo ballo se vuoi

Quel valzer lento in cui noi

Ci lanciavamo alla fine

insieme fino alla fine