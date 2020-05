IU – 에잇 (Eight) feat. Suga: video, testo e traduzione del brano

에잇 (Eight) è un singolo della cantautrice sudcoreana IU con la collaborazione di SUGA dei BTS, uscito il 6 maggio 2020: il testo in coreano, quello romanizzato e la traduzione in italiano.

Ascolta e guarda il video della nuova coinvolgente canzone pop rock di questi due artisti entrambi 28enni, che in questo pezzo parlano di adulti che dimenticano il loro passato, se stessi, il loro sogno, chi sono veramente e ricordano la loro infanzia e adolescenza, mentre vengono spazzati via dalla frenetica vita.

Si tratta della prima collaborazione tra IU e SUGA, che quindi in Eight cantano la loro vita da 28enni. I riferimenti alla sua età sono un tema ricorrente nei brani di IU, come ha ad esempio fatto in canzoni come “Palette” and “Twenty-Three.” Il video musicale è parzialmente animato ed ha un concept futuristico e digitale.

IU Eight testo

[Verse 1: IU]

So are you happy now?

Finally happy now, are you?

뭐 그대로야 난

다 잃어버린 것 같아

모든 게 맘대로 왔다가 인사도 없이 떠나

이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아

다 해질 대로 해져버린

기억 속을 여행해

[Chorus: IU]

우리는 오렌지 태양 아래

그림자 없이 함께 춤을 춰

정해진 이별 따위는 없어

아름다웠던 그 기억에서 만나

Forever young

[Post-Chorus: IU]

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Forever we young

Oh oh oh, oh oh oh oh

이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게

[Verse 2: SUGA]

(SUGA)

섬 그래 여긴 섬 서로가 만든 작은 섬

Yeah, 음, forever young 영원이란 말은 모래성

작별은 마치 재난문자 같지

그리움과 같이 맞이하는 아침

서로가 이 영겁을 지나

꼭 이 섬에서 다시 만나

[Verse 3: IU]

지나듯 날 위로하던 누구의 말대로 고작

한 뼘짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아

시간이 지나도 여전히

날 붙드는 그곳에

[Chorus: IU]

우리는 오렌지 태양 아래

그림자 없이 함께 춤을 춰

정해진 안녕 따위는 없어

아름다웠던 그 기억에서 만나

[Bridge: IU]

우리는 서로를 베고 누워

슬프지 않은 이야기를 나눠

우울한 결말 따위는 없어

난 영원히 널 이 기억에서 만나

Forever young

[Post-Chorus: IU]

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Forever we young

Oh oh oh, oh oh oh oh

이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게





Testo romanizzato

[Verse 1: IU]

So are you happy now?

Finally happy now, are you?

Mwo geudaeroya nan?

Da ileobeorin geot gata

[Verse 2: IU]

Modeun ge mamdaero watdaga insado eopsi tteona

Idaeroneun mueotdo saranghago sipji ana

Da haejil daero haejyeobeorin

Gieok sogeul yeohaenghae





[Chorus: IU]

Urineun orenji taeyang arae

Geurimja eopsi hamkke chumeul chwo

Jeonghaejin ibyeol ttawineun eopseo

Areumdawotdeon geu gieogeseo manna

[Post-Chorus: IU]

Forever young

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Forever we young

Oh oh oh, oh oh oh oh

Ireon angmongiramyeon yeongyeong kkaeji aneulge

[Verse 3: SUGA]

(SUGA)

Seom geurae yeogin seom seoroga mandeun jageun seom

Ye eum forever young yeongwoniran mareun moraeseong

Jakbyeoreun machi jaenanmunja gatji

Geuriumgwa gachi majihaneun achim

Seoroga i yeonggeobeul jina

Kkok i seomeseo dasi manna

[Verse 4: IU]

Jinadeut nal wirohadeon nuguui maldaero gojak

Han ppyeomjjari chueogeul inneun ge cham swipji ana

Sigani jinado yeojeonhi

Nal butdeuneun geugose

[Chorus: IU]

Urineun orenji taeyang arae

Geurimja eopsi hamkke chumeul chwo

Jeonghaejin annyeong ttawineun eopseo

Areumdawotdeon geu gieogeseo manna

[Bridge: IU]

Urineun seororeul bego nuwo

Seulpeuji aneun iyagireul nanwo

Uulhan gyeolmal ttawineun eopseo

Nan yeongwonhi neol i gieogeseo manna

[Post-Chorus: IU]

Forever young

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Forever we young

Oh oh oh, oh oh oh oh

Ireon angmongiramyeon yeongyeong kkaeji aneulge

Traduzione in italiano Eight di IU e SUGA

[Strofa 1]

Quindi sei felice adesso?

Adesso sei finalmente felice, vero?

Bene, sono esattamente lo stesso

Penso di aver perso tutto

Tutto va come gli pare e se ne va senza salutare

Non voglio amare qualcuno in questo modo

Quando il sole tramonta è tutto fatto

Viaggio in quei ricordi ormai consumati

[Ritornello]

Siamo sotto il sole arancione

Balliamo senza ombre

Non c’è un addio definito

Ci incontriamo in quei bei ricordi di quanto tutto era bellissimo

Per sempre giovani





[Post-Ritornello]

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Noi per sempre giovani

Oh oh oh, oh oh oh oh

Se questo è un incubo, non mi sveglierò mai

[Strofa 2]

(SUGA)

Isola, sì, ecco un’isola

Una piccola isola che abbiamo fatto insieme

Sì, per sempre giovane, la parola “per sempre” è un castello di sabbia

Un addio è come un disastro

Una mattina accolta insieme al desiderio

Dopo che faremo passare entrambi questa eternità

Ci incontreremo di nuovo su quest’isola

[Strofa 3]

Come quello che qualcuno ha detto mentre mi consolavano

Non è così facile dimenticare una serie di ricordi

Mentre il tempo passa

Sono ancora bloccata in quel posto

[Ritornello]

Sotto un sole arancione

Balliamo senza ombre

Non esistono addii decisi

Ci incontriamo in quei bei ricordi che una volta era bellissimo

Per sempre giovani

[Ponte]

Ci sdraiamo uno sopra all’altro

Raccontiamo storie che non sono tristi

Non c’è un finale malinconico

Ti incontrerò per sempre in questo ricordo

Per sempre giovani

[Post-Ritornello]

Oh oh oh, oh oh oh oh

Oh oh oh, oh oh oh oh

Noi per sempre giovani

Oh oh oh, oh oh oh oh

Se questo è un incubo, non mi sveglierò mai

