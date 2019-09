Post Malone – Saint-Tropez: audio, testo e traduzione

Il testo e la traduzione in italiano di Saint-Tropez, seconda traccia dell’album Hollywood’s Bleeding di Post Malone, disponibile ovunque da venerdì 6 settembre 2019.

In questo pezzo (Ascoltalo) si omaggia la nota destinazione turistica francese, celebre per le sue meravigliose spiagge e il suo ricco stile di vita. Nella canzone si parla di ciò che piace molto ai rapper: lusso e tanti soldi, che consentono di far realizzare qualsiasi sogno. Non mancano citazioni a brand come Versace e Abercrombie & Fitch. Ma tutta questa fama e ricchezza materiale, Malone l’ha ottenuta lavorando molto duramente.

Post Malone – Saint-Tropez Testo e Traduzione

[Intro]

Ooh, yeah, yeah, hey

[Chorus]

Such a long time (Wow)

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (Yeah)

Such a long time

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (Yeah)

Such a long time (Ooh)

Tutto questo tempo (wow)

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (Sì)

Tutto questo tempo

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (Sì)

Tutto questo tempo (ooh)

[Verse 1]

Ooh, this shit bliss, I’m so rich (Turnt as shit, ooh)

Abs like Abercrombie Fitch (Damn, ooh)

Mille, on my (Whoa, wrist, wrist)

Versace boxers on my dick (On my dick, damn)

Bud Light runnin’ through my piss (Ooh)

On a yacht, 50 meters, it’s a fish (Official)

50 carats on my fist (On my fist)

The roof go down when I hit switch (Ooh, bitch)

I money ball like Bradley Pitt (Bradley Pitt, ayy)

I worked so hard for all this shit (All this shit)

Pumpin’ out classics

In the Batmobile, goin’ bat shit

Ooh, questa merda di beatitudine, sono così ricco (da far schifo, ooh)

Abs come Abercrombie Fitch (Dannazione, ooh)

Mille, sul mio (Whoa, polso, polso) [Nota: Richard Mille di un marchio svizzero di orologi di lusso che non presentano pietre preziose ma vantano invece la loro ingegneria unica e innovativa.]

Mutande Versace sul mio ca**o (Sul mio ca**o, dannazione)

Bud Light corre attraversa la mia urina (Ooh) [Nota: Bud Light è un’azienda di birra americana, sponsor e partner del tour di Post Malone, che spesse volte collabora con tale azienda]

Su uno yacht, 50 metri, è un pesce (ufficiale)

50 carati nella mia mano (nella mia mano)

Il tettuccio va giù quando premo l’interruttore (Ooh, stron*a)

Io Money Ball come Bradley Pitt (Bradley Pitt, ayy) [Nota: Moneyball (in italiano “L’arte di vincere”) è un film del 2011 con Brad Pitt, diretto da Bennett Miller]

Ho lavorato tanto per ottenere tutto questo (Tutto questo)

Pompando classici

Nella Batmobile, diventando matto





[Chorus]

Such a long time (Damn)

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (Such a long time)

Such a long time (Such a long time)

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (For a long time)

Such a long time

Tutto questo tempo (dannazione)

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (Tutto questo tempo)

Tutto questo tempo (Tutto questo tempo)

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (Per tanto tempo)

Tutto questo tempo

[Verse 2]

I’m in Saint-Tropez, I had to check wrist (Wow)

I just bought my girl a new necklace (A new necklace)

One, two, three, four, five, six (Five, six)

I’ll take ’em all, don’t matter what the price is (What the price is)

I said I’m sorry mama for my vices (For my vices)

You’ll never understand what my life is (My life is)

One, two, three, four, five, six (Damn)

Shit, I’m checking off my bucket list (My bucket list)

You try to give advice, I don’t need it

I’ve been doin’ what I want since fetus

What you call a holiday (Ooh), I call another day (Yeah)

And I ain’t ever stoppin’, no apologies

Sono a Saint-Tropez, ho dovuto controllare il polso (Wow)

Ho appena comprato una nuova collana alla mia ragazza (una nuova collana)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei (cinque, sei)

Le prendo tutte, non importa quanto costino (Quanto costino)

Ho detto a mia madre che mi spiace per i miei vizi (per i miei vizi)

Non potrai mai capire come sia la mia vita (sia la mia vita)

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei (Dannazione)

Mer*a, sto controllando la mia lista dei desideri (La mia lista dei desideri)

Provi a dare consigli, non ne ho bisogno

Faccio quello che voglio da quando ero un feto

Quella che chiami vacanza (Ooh), la chiamo “solo un altro giorno” (Sì)

E non mi fermerò mai, niente scuse

[Chorus]

Such a long time (Such a long time)

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (Such a long time)

Such a long time (Such a long time)

I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ for a long time (Long time)

Such a long time





Tutto questo tempo (così tanto tempo)

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (così tanto tempo)

Tutto questo tempo (così tanto tempo)

Ho aspettato, ho aspettato a lungo (tanto tempo)

Tutto questo tempo

[Outro]

I’m in Saint-Tropez, I had to check wrist

Sono a Saint-Tropez, ho dovuto controllare il polso





