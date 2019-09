Grimes & i_o – Violence: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Disponibile da giovedì 5 settembre 2019, Violence è un singolo della cantautrice e musicista canadese Grimes, scritto e prodotto con la collaborazione di Garrett Lockhart, in arte i_o: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto dalla stessa Claire Elise Boucher, meglio conosciuta come Grimes.

La nuova canzone electropop, anticipa l’uscita del quinto album in studio Miss_Anthrop0cene, successore di Art Angels (novembre 2015). Il disco ruota attorno alla dea antropomorfa dei cambiamenti climatici: Miss Anthropocene è un sorta di demone psichedelico che abita nello spazio oppure una regina di bellezza che “assapora la fine del mondo”. Ogni canzone sarà una differente incarnazione dell’estinzione umana. La prima canzone “apprezziamo il potere”, ha introdotto il gruppo di ragazze pro-AI-propaganda che incarnano il nostro potenziale schiavitù / distruzione da parte dell’intelligenza generale artificiale “.

Dopo “We Appreciate Power” è il momento di “Violence”, una canzone d’amore che sembra essere cantata dalla prospettiva della Terra e personifica la relazione tra l’uomo e il cambiamento climatico, come una relazione violenta che la Terra sembra amare, anche a sue spese.

Grimes – Violence Testo e Traduzione

[Intro]

I am like, begging for you, baby

Makes you wanna party

Wanna break up

Baby, it’s violence, violence

Baby, it’s violence

But can’t see what I see

You can’t see what I see

‘Cause you, ha, ha

You feed off hurting me, off hurting me

Oh, ha

Cioè io, tengo tanto a te

Ti fa venir voglia di divertirti

Vuoi rompere con me

Baby, è violenza, violenza

Piccola è violenza

Ma non puoi vedere quello che vedo io

Non puoi vedere quello che vedo io

Perché tu, ah, ah

Ti nutri del male che mi fai, del male che mi fai

[Chorus]

I am like, begging for you, baby

Makes you wanna party, wanna wake up

Baby, it’s violence, violence

Baby, it’s violence

You can’t see what I see

You can’t see what I see

Cause you, ha, ha

You feed on hurting me, off hurting me

Oh, ha

Cioè io, tengo tanto a te

Ti fa venir voglia di divertirti, voglio svegliarmi

Baby, è violenza, violenza

Baby, è violenza

Non puoi vedere quello che vedo io

Non puoi vedere quello che vedo io

Perché tu, ah, ah

Ti nutri del male che mi fai, del male che mi fai

[Verse]

You wanna make me bad, make me bad

And I like it like that, and I like it like that

You wanna make me bad, pay me back

Said, “I like it like that”, said, “I like it like that”





Vuoi rendermi cattiva, rendermi cattiva

E mi sta bene così, e mi sta bene così

Vuoi rendermi cattiva, farmela pagare

Ho detto: “mi sta bene così”, ho detto: “mi sta bene così”

[Chorus]

I am like, begging for you, baby

Makes you wanna party, wanna wake up

Baby, it’s violence, violence

Baby, it’s violence

But can’t see what I see

You can’t see what I see

Cause you, ha, ha

You feed off hurting me, off hurting me

Oh, me, oh, me, oh

Cioè io, tengo tanto a te

Ti fa venir voglia di divertirti, voglio svegliarmi

Baby, è violenza, violenza

Baby, è violenza

Ma non puoi vedere quello che vedo io

Non puoi vedere quello che vedo io

Perché tu, ah, ah

Ti nutri del male che mi fai, del male che mi fai

Oh, io, oh, io, oh

[Verse]

You wanna make me bad, make me bad

And I like it like that, and I like it like that

You wanna make me bad, pay me back

Said, “I like it like that”, said, “I like it like that”

You wanna make me bad, make me bad

And I like it like that, and I like it like that

You wanna make me bad, pay me back

Said, “I like it like that”, said, “I like it like that”

Vuoi rendermi cattiva, rendermi cattiva

E mi sta bene così, e mi sta bene così

Vuoi rendermi cattiva, farmela pagare

Ho detto: “mi sta bene così”, ho detto: “mi sta bene così”

Vuoi rendermi cattiva, rendermi cattiva

E mi sta bene così, e mi sta bene così

Vuoi rendermi cattiva, farmela pagare

Ho detto: “mi sta bene così”, ho detto: “mi sta bene così”

[Bridge]

You wanna make me, make me

Make me, make me, make me, make me

And I like it like that, and I like it like that

You wanna, pay me, pay me

Pay me back, pay me back

Said, “I like it like that”, said, “I like it like that”





Vuoi rendermi, rendermi

Rendermi, rendermi, rendermi, rendermi

E mi sta bene così, e mi sta bene così

Vuoi, vuoi, vuoi

Farmela pagare, farmela pagare

Ho detto: “mi sta bene così”, ho detto: “mi sta bene così”

[Outro]

And I like it like that and I like it like that

Said, “I like it like that”

E mi sta bene così e mi sta bene così

Ho detto: “mi sta bene così”





