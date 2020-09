Guarda il video e leggi il testo Pizza Margherita Remix di Bello Figo feat. Ilyas Maluma

Leggi il testo e guarda il video di Pizza, canzone dei rapper Bello Figo incisa con Ilyas Maluma, che è il remix di Pizza Margherita, seconda traccia di Terra transsese in estate, terzo lavoro discografico del rapper di origini africane classe 1992, pubblicato il 28 aprile 2020.

Scritto dagli interpreti e prodotto da Figo, questo singolo non poteva che essere decisamente trash. Il filmato è stato girato in una pizzeria di Bergamo ed è stato diretto da Giorgio Aceti e Daigiaste.

Testo Pizza Margherita Remix

[B. Figo]

Eh no Billy, ascolta ti dicevo

Poi non è male

Zio ca’, bella

Pizza italiana fuocosa caliente campana

Ah ci sta, ci sta

Caxxo, qua buona eh

(A-a-amayadayafayakia)

Bello Figo uhm

Ah pizza margherite

Tutti sanno che pizza margarita

Ah

[Bello F.]

Ovunque vado io mangio pizza

Qualunque ora io mangio pizza

Tutte le mie fi*he bianche mangiano pizza

Pizza, pizza

Sia margherita o con salsicia

Io non lo mangio se non è fatto in Italia

Provano a copiare ma fan*ulo America

Meglio in Italia, yeh yeh, in Italia

[Ilyas Maluma]

Tutte le mie viziatine mangiano pizza

Guardiamo Netflix e mangiamo pizza

A lei le piaccio perché son mulatto

Se c’è un cancello di sicuro ti sbatto

[Bello F.]

Tutti i miei amici napoletani

Tutti i miei amici italiani

Ovunque io vado, io bacio

Ovunque io vado, io mangio

Doppio impasto quando mangio

Mentre mangio io flexo

Coca Cola in mano

Mentre bevo io mastico, uh





[B. Figo]

Alle quattro di notte scaldo pizza

Al ristorante con la figa mangio pizza

Se la figa dice che non mangia pizza

Io le dirò “basta per me è fini-”

[B. Figo]

Ovunque vado io mangio pizza

Qualunque ora io mangio pizza

Tutte le mie fi*he bianche mangiano pizza

Pizza, pizza

[Ilyas Maluma]

Ho-ho già preso un aereo per Rio de Janeiro

So-sono in volo ti penso sull’aereo

Insieme a Bello Figo in giro a flexare

Tu-tu, tu rimani pure seduto ad odiare

[Bridge 2: Bello Figo]

In Africa io scaldavo pizza

In Australia io scaldavo pizza

Come cane che non scherza con uossa

Bello Figo, io non scherzo con piz-

[Bello F.]

O-O-Ovunque vado io mangio pizza (ah, ovunque vado baby)

Qualunque ora io mangio pizza (qualunque ora)

Tutte le mie fi*he bianche mangiano pizza (mi dicono “amore mi piace la pizza”)

Pizza, pizza (ah pizza margherite)

Ovunque vado io mangio pizza (Bello Figo, oh yeh)

Qualunque ora io mangio pizza (aaah, io mangio sempre)

Tutte le mie fi*he bianche mangiano pizza

E i miei amici mangiano pizza

[Ilyas Maluma]

Tutte le mie viziatine mangiano pizza

[B. Figo]

Ovunque vado io mangio pizza

[Ilyas Maluma]

Se c’è un cancello di sicuro ti sbatto

[Bello F.]

E i miei amici mangiano pizza

Caxxo, qua è buona