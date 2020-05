Sal Da Vinci – Viento: guarda il video del nuovo brano

Viento è una meravigliosa canzone di Sal Da Vinci, che sta letteralmente facendo innamorare i numerosi fan: il testo del brano, il cui video è online da venerdì 22 maggio 2020, mentre dal 29 maggio il singolo sarà anche disponibile piattaforme digitali e digital download.

Scritta a quattro mani con Vincenzo D’Agostino e arrangiata da Adriano Pennino, questa poesia, che parla di una storia d’amore trasportata dal vento, sarà racchiusa in un futuro album di Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci.

“Viento è una melodia senza tempo, una storia senza fine, un cuore nel passato e la ricerca a due passi dal cuore Sì, il posto migliore per raccontare i sentimenti, fuori alla porta del cuore che prima o poi qualcuno aprirà.” le parole del cantautore riguardo il nuovo singolo, che ha mandato in visibilio il web, in particolar modo gli internauti partenopei a dir poco entusiasti di questa gradevole release.

Sal Da Vinci – Viento testo

Autori: Sal Da Vinci – Vincenzo D’Agostino.

In aggiornamento. Se volete contribuire a migliorare la trascrizione potete farlo tramite commento.

Vient ch pass currenn

spezzann na piant, gelann a città

passanno e scii de pensieri

ma tu resti vic nun può cancellà

sti mmuri ner ponn raccontà

l’ammore e tanto tiemp fa





Vient ch port a paur

si u ciel è chiù scur accummencia a tremmà

sta a na finestra mpicciat

passann p sott t fa ?

si, va a firnì sempr accussì

vocc e fuoc ti pigia e terra

mentr ripens e t lassà

Vient fa

si sta suless t vol far ammor

fermt e accarezzla

se sta scetata ?

e aspetta ancor fin a quann u cor nun sa sonn chiù

vient fa

ma raccumann si nun stai durmenn e stai facenn ammor

si semp o vient a fatt rispettà

però t preg, chell ca tu vir nun me raccuntà

Vient riman e rituorn

è quasi dicembr p forz ce sta

o fridd allong i mument

si effaccn a gent m fann pensà

si, va a firnì sempr accussì

vocc e fuoc nun è a verità

ma ij ce crer caggia fa

Vient fa

ringel n facc si nun stai durmenn e stai facenn ammor

ma rat semp a vocca avvelenat

pecché a chiu nfam e tutti è nnamurat

? tutt e sentiment

nun n vogl, tieni a ment

nun n vogl chiù pensà

Vient fa

parlac ancor che la ? cred famm stu favor

e senza ? ric a verità

stu nnamurat è sempr nnammurat e nun sa po scurdà