Peppe Soks – Nennè: video ufficiale, audio e testo del nuovo singolo

Giuseppe De Luca, artisticamente conosciuto come Peppe Soks, è un giovane ed emergente rapper salernitano classe 1997 e Nennè è il suo nuovo singolo pubblicato il 25 gennaio 2019.

Il brano è stato scritto da Peppe e prodotto dai 2nd Roof, duo di producers formato da Federico Vaccari e Pietro Miano, all’opera con alcuni tra i più grandi rapper della penisola.

Il video musicale è stato diretto da Alessandro Raimo e oltre al rapper, vede protagonisti Giovanni Imparato e Anastasiya Panyùtina. Per vederlo su Youtube cliccate sull’immagine.

Testo Nennè – Peppe Soks

Nenné

Quantu tiemp che nun ce verimm te scurdat e me

Comm e fatt a te leva da capa che vulev a te

Cu te me facess na vita e nun ossacc’ pcchè

No n’o sacc pecchè

Mann’itt ca chella guagliona esce pazz’ pe te

O core no nun se cummanna e tu ossai meglio e me

Te voglio vestuta firmat nun te voglio annur’

Surtant pe te po me scord e tutte sti paur’

Semp tutt fatt

Scinn ambress te veng a piglia pa smart

Quanno chiove loc’ nuje facimm’ a cappa

Ce spugliamm’ e chillu vetro po s’appann’

Quanno ce vasamm’

Tutt e pensier negativ ce scurdamm

Pe me tu si a medicina pe gli annanz

Comm a quanno me dicivi che ive pazza pe me





Pens a te perciò nun e pens e parole da gent

Si crisciut ca for’ na rosa miezz a stu cemient

Nun te vuless delude maie però po sbaglio sempe

Nennè

Quantu tiemp che nun ce verimm te scurdat e me

Comm e fatt a te leva da capa che vulev a te

Cu te me facess na vita e nun ossacc’ pcchè

No n’o sacc pecchè

Ossaje che vuless vennere nu milione e sti copie

Me l’aggio sunnato ind’ e notti quas tutt e vote

To giuro Nennè che si aspiett n’appoc’

Posso dimostra che chist nun è nu gioco

Tantu tiempo fa a me me bastav poco

Mo pe l’ottene me menasse ind o fuoco

Je vogl ben a te pecche ce crerut semp

E quanno stev nterre tu me susut da terr’

Ossaje che pe t’ave puttesse fa na guerr

Pcche je vogl a te tutt l’at nun so nient

Tutt l’at nun so niente pecciò piglio e distanz

Te voglio fa sta buon o riest nun ten importanz’

Sulamente cu te chiuso dint a na stanza

Sulamente cu te

Nennè

Moro arint’ surtanto o pensiero che può dic e no

O me spuse o te sparo e to giuro che o faccio pecciò

Tu nun crerere a niente e chell’ che te dicene e me

Nennè

Nennè

Quantu tiemp che nun ce verimm te scurdat e me

Comm e fatt a te leva da capa che vulev a te

Cu te me facess na vita e nun ossacc’ pcchè

No n’o sacc pecchè





