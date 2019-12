Pedro Calderón – X.O.X.O. ft. D’ la Crem: audio, testo e traduzione

X.O.X.O. è la terza traccia ma anche un singolo dell’album Foxy Times di Pedro Calderón, pubblicato il 18 febbraio 2019. Il testo, la traduzione in italiano e l’audio.

Pedro Calderon, è un dj & producer di Siviglia, membro del gruppo D ‘La Crem, che è formato da altri quattro artisti, val a dire Fito la R, Yango, JC Reyes ed El Daddy.

Cosa significa XOXO?

Il significato di X.O.X.O è baci e abbracci, con la “x” che rappresenta i baci e la “o” che simboleggia gli abbracci. Questo termine viene solitamente utilizzato come un modo allegro di esprimere affetto, sincerità o profonda amicizia.

Pedro Calderón – XOXO Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Dale mami

Da-dale mami

Dale mami

Aquí hay de to’

Dale mami, no le pare’ que aquí hay de to’-to’

En el VIP andamos rodeao’ de totos

Y si tú quieres party pues aquí tenemos to’-to’

Contigo no ahorro, en ti yo me lo gasto to’-to’

Da-da-dale que en ti me lo gasto to’

Yo te voy a comprar de to’ si tú me pones ese tototón

Yo sé que te gusta el reggaetón

Pero a gusto está mejor, lo produce Pedro Calderón

Aquí tenemos botellas de Ciroc

Manzana y melocotón y pa’ colmo andamo’ con to’ el flow

Hoy yo en ti me lo gasto to’

Y si es contigo mucho mejor

Así que muéveme ese culo pa’ atrás

Ponme to’ esa chapa a vibrar

No te me preocupes de na’

Que aquí siempre hay pa’ gastar

Tengo lo que quiera, de ti nada me hace falta

Una cubana loca por quitarse ya la falda

Tenemos Ciroc ta’ bién, tenemos dinero ta’ bién

Tenemos el flow ta’ bién y to’ los totos también

Los billetes ya no son los de diez

Solo con mujeres van más de cien

Tú mueve ese toto sin timidez

Que para gastar tengo liquidez, yeh

Dale mami

Dale mami

Dale mami

Que aquí hay de to’

Mueve ese culo que por ti lo gasto to’

Bailándome reggaetón

En la pista Pedro Calderón

Mueve ese culo que por ti lo gasto to’

Bailándome reggaetón

En la pista Pedro Calderón

Por ti me gasto lo que tú quieras

Bebiendo Moet toa’ la noche entera

Pero después nos vamos pa’ bajar la bellaquera

Te como ese totito como tú prefieras

Dale

Cuando quieras nos vamos de aquí

Que estoy loco de vernos, los dos sudando en una suite

Ponte en cuatro, mami

Que te voy a meter pa’ que tú no te olvides de mí (Prr)

Contigo lo gasto to’-to’-to’-to’-to’-to’

Contigo lo gasto to’-to’-to’-to’-to’-to’

Contigo lo gasto to’

Contigo lo gasto to’

Contigo lo gasto to’-to’-to’-to’ (Prr)

Contigo lo gasto to’ y to’ lo exploto

Tú sabes que la nota que llevo ni la noto

Pidiendo que te azoten, pues yo a ti te azoto

A caballito nos vamo’ en una moto





Dale como Don, sazón como Tego

Pedro Calderón tira un reggaetón

La pista está buena pal’ perreo, así que préndete otro blunt

Que pa’ que ella mueva el culo, nosotros tenemo’ el don

Prr

Yo’

Pedro Calderón, my nigga

Dímelo Fito, mi hermano

Fito la R (Ya-Ya-Yango)

La fuerza

El Daddy

Jessy Reyes

Foxy Music, my nigga





Andiamo bella

A-andiamo bella

Dai bella

Qui c’è tutto

Dai bella, non fermarti che qui c’è tutto

Nella sala VIP siamo circondati da imbecilli

E se vuoi far festa, qui abbiamo tutto

Con te non mi risparmio, con te spendo tutto

A-a-andiamo che con te non bado a spese

Ti comprerò di tutto se mi metti quel tototon

So che ti piace il reggaeton

Ma è meglio se sei a tuo agio, è prodotto da Pedro Calderón

Qui abbiamo bottiglie di vodka

Mela e pesca e cp,e se non bastasse un bellissimo flow

Oggi spendo tutto per te

E se sto con te è molto meglio

Quindi sposta indietro quel cu*o

Metti su di me tutto quel ben di Dio e fallo vibrare

Non preoccuparti di nulla

Che qui c’è sempre da spendere

Ho quello che vuoi, non ho bisogno di niente da te

Una cubana pazza per essersi già tolta la gonna

Abbiamo anche la vodka, abbiamo anche soldi

Abbiamo anche il flow e anche tutte tutti gli imbecilli

Le banconote non sono più quelle da dieci

Solo con le donne ce ne vogliono più di cento

Muovi quel lato b senza timidezza

Che ho liquidità da spendere, eh

Andiamo bella

Andiamo bella

Dai bella

Che c’è tutto





Muovi quel culo che spendo tutto per te

Balla il Reggaeton

In pista c’è Pedro Calderón

Muovi quel cu*o che spendo tutto per te

Balla il Reggaeton

In pista c’è Pedro Calderón

Per te spendo quello che vuoi

Bevendo Moet per tutta la notte

Ma poi andiamo a a fare sesso

Ti divoro quel lato b come preferisci

Forza

Quando vuoi andiamo via di qui

Dto morendo dalla voglia di appartarmi con te, entrambi a sudare in una suite

Ti metti a quattro zampe, bella

Che ti sbatterò in modo tale che non ti dimenticherai di me (Prr)

Con te spendo tutto

Con te spendo tutto

Con te spendo tutto

Con te spendo tutto

Con te spendo tutto (Prr)

Con te lo spendo spendo tutto e tutto lo sfrutto

Sai che la nota che porto o non la noto

Chiedendo di farti frustare, perché io ti frusto

A cavalluccio andiamo su una moto

Dai come Don, poi come Tego

Pedro Calderón lancia un reggaeton

La traccia è buona per twerkare, quindi concediti un altro blunt

Per lei per muovere il cu*o, abbiamo il dono

Ascolta su: