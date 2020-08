İsyan Tetick – Patlamaya Devam: testo, video, audio e traduzione della contagiosa canzone

Grazie a una serie di meme virali che circolano nel web, Patlamaya Devam, singolo del turco İsyan Tetick, pubblicato il 2 agosto 2020 su Adana Cocuklari, ha contagiato un po’ tutti e in tutto il mondo, divenendo a dir poco contagioso.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone di quello che viene definito il poeta dei ghetti turchi, che fece innamorare molti ascoltatori già nel 2017 con Adana Merkez Patlıyo Herkes.

Ecco uno dei tanti meme, che vede protagonista due alieni della specie grigia, anch’essi contagiati da questo straordinario brano. Del resto la copertina di questo pezzo, ritrae un alieno grigio…

İsyan Tetick – Patlamaya Devam Testo

Hastayız dede

Ses ver Adana zirveden selam

Durmak yok homie patlamaya devam

Yok bundan sonra size sigara falan

Uçuyor yıldızlara müptezel bayan

(Ses ver Adana zirveden selam)

(Durmak yok homie patlamaya devam)

(Yok bundan sonra size sigara falan)

(Uçuyor yıldızlara müptezel bayan)

Harmanım, baba nerde çarşafım

Gördüğün bu paketler benim dermanım

Hoppa yavaşça açıldı fermanım

Sakın kaçma buraya gel la kezbanım

Adana çocuğu aga şehrimin delisi

Olay büyük kardeş mevzu kendisi

Plaka sıfır bir korkumuz kimle

Yazmak için yine yuttun bence

Hey torbacı bana versene borç

Olmaz lan olan malları peşin satıyoruz

Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz

Akşam olunca dayak demeye başlıyoruz

Ben yazınca *mına kor neşemiz yerinde

Size ayrı tripte bense düşüşte

Halüs görüyorum ben bu sahnede

Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde

Hapı yutmayınca dönmüyo tekeri

Tribe sokma beni sikerim ebeni

Gidin Heycan abinize selam söyleyin

Tahtını sikiyorum ben de böyleyim

Demiş Adana merkezin sözler çalıntı

Moruk kim kimden yaptı alıntı

O şişko manejerin ona söylüyorum

Diss atmadan önce adam gibi uyarıyorum

Sevenlerim bana şimdi desin eri

Ben o sözü alıyorum, sanki deli

Bize bulaşmayın bizde vites atmayız geri

Bize diss atanlara atıyoruz seri

Sek rakı yok dayı hani bize sigara

Memurlar geliyo yat yere yat yat!

Nezarete düştü al bi sigara yak

10 dakika sonra baba ifaden alınacak

Sokakta yine siren sesleri

Mic başına tetikçi kaldır elleri

Kopmaya devam baba ayık bizleri

İhtilale yazıyoruz evet sizleri

Ders matematik baba kafam trilyon

Bana soru sormayın ben hiç bilmiyom

Ben nerde olduğumu bi an şaşırıyom

Hocam diyo gel evladım sen kaşınıyon





(Bi 70lik daha bu çocuk olmadı)

Kafası güzelken banka soymadı

Bu olay gitmedi mevzu olmadı

Bi sigara çözün bana neşem kalmadı

Ses ver Adana zirveden selam

Durmak yok homie patlamaya devam

Yok bundan sonra size sigara falan

Uçuyor yıldızlara müptezel bayan





La Traduzione di Patlamaya Devam

(Da non prendere troppo sul serio. Io ci ho provato basandomi principalmente dalle traduzioni effettuate in inglese.)

Siamo dipendenti nonno

Dammi la voce dalla cima Adana

Non fermarti amico, continua a sparare

Niente più sigarette d’ora in poi

Vola signora dipendente dalle stelle

(Dammi la voce dalla cima Adana)

(Non fermarti amico, continua a sparare)

(Niente più sigarette d’ora in poi)

(Vola signora dipendente dalle stelle)

Rolla, papà dov’è la mia cartina

Queste buste d’erba che vedi sono la mia terapia

Hoppa ha dato lentamente il via alla mia condanna

Non scappare, vieni qui, cara

Adana çocugu aga sehrimin delisi

Dev’essere una cosa grossa fratello maggiore

Il piatto 01, non abbiamo paura

Penso che tu l’abbia ingoiato di nuovo per scrivere

Hey spacciatore perché non mi fai un prestito

vendiamo merci solo in contanti

Ecco perché rubiamo il portafoglio di mio padre

La sera si comincia a dire di picchiare

Quando scrivo, la nostra gioia è in un posto

Avete tutti un atteggiamento diverso e il mio sta crollando

Ho le allucinazioni su questo palco

Quanti pacchetti di sigarette finiscono in quei caffè





La ruota non gira quando non ingoio la pillola

Non provocarmi o mi scopo la tua ostetrica

Vai, Hey, puoi salutare tuo fratello

Sto sco*ando sul tuo trono, sono fatto così

Ha detto che le parole del centro di Adana sono state copiate

Chi ha fatto le citazioni, amico

Lo sto dicendo a quel grasso manager

Ti avverto prima di farti dissolvere

Le mie amanti mi dicono che sono innocente

Prendo quella promessa, come un matto

Non scherzare con noi, non facciamo marcia indietro

Chiunque ci dissa fa una brutta fine

Non c’è raki secco, zio, noi una sigaretta

Gli agenti stanno arrivando, stai giù!

Sei in isolamento, prendi una sigaretta e accendila

Tra 10 minuti sarai in tribunale

La sirena suona di nuovo per strada

Punta la pistola alla testa e mani in alto

Continua, fallo per noi papà

Sì, ti scriveremo con cura

Lezione di matematica, papà, la mia testa è trilioni

Non farmi domande, non lo so.

Sono sorpreso per un momento di dove mi trovo

La mia insegnante dice dai figliuolo, muori dalla voglia

(Bi 70lik daha bu çocuk olmadi)

In stato d’ebbrezza non rapinava banche

questo evento non è finito non è successo niente

Dammi una sigaretta, non sono più felice

Dammi la voce dalla cima Adana

Non fermarti amico, continua a sparare

Niente più sigarette d’ora in poi

Vola signora dipendente dalle stelle

