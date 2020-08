Pop Smoke – For the Night feat. Lil Baby & DaBaby: il testo e la traduzione della canzone

In For the Night, terza traccia facente parte di Shoot For The Stars Aim For The Moon, disco d’esordio e postumo di Pop Smoke, il rapper duetta con i colleghi DaBaby e Lil Baby.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di quella che è risultata una delle canzoni più apprezzate dell’album di questo cvompianto artista classe ’99, scomparso il 19 febbraio 2020. La versione standard del progetto, rilasciato il 3 luglio, racchiude 19 tracce mentre l’edizione deluxe, uscita il 20 luglio, ne comprende 34. La track in oggetto non è stata rilasciata come singolo. Al momento in cui scrivo, i singoli estratti dal debut album sono “Make It Rain” e “The Woo”.

Il brano è stato scritto dai tre artisti con la collaborazione di Cedric Leutwyler, mentre la produzione è opera di CashMoneyAP, Jess Jackson, Mike Dean, Palaze & Wylo. Questo pezzo utilizza il sample di Nana, singolo di Frvrfriday, prodotto da Wylo & Palaze e uscito il 24 aprile 2020.

Pop Smoke – For the Night Testo

[Intro: P. Smoke]

CashMoneyAP

Kill ’em, get ’em, get ’em, oh

Oh (I’m tryna fuckin’ get ’em), oh (I’m tryna fuck on a thot)

Oh, oh (Get ’em), oh

Oh (Gettin’ big on this), oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

What do you want? Won’t tell you twice, yeah

I’m a thief in the night (Thief in the night), oh

[Rit.: Pop S.]

I did some wrong (Oh, oh), but I’m always right (Oh, oh)

Said I know how to shoot (Oh, oh) and I know how to fight

Boy, I’ll tell you once, won’t tell you twice

I’m real discreet, like a thief in the night (Look)

[1a Strofa: P. Smoke]

If I call you bae, you bae for the day

Or a bae for the night, you not my wife

She want a killer to fuck all night

I wanna fuck on a thot, gimme head all night

AP, big rocks, in the hood with the ‘rillas

Five K on the dinner, bring three hundred thou’ to the dealer

[Rit.: Pop S.]

I did some wrong (Oh, oh), but I’m always right (Oh, oh)

Said I know how to shoot (Oh, oh) and I know how to fight

Boy, I’ll tell you once, won’t tell you twice

I’m real discreet, like a thief in the night

[2a Strofa: Lil Baby]

Baby

I’m rich but I’m ridin’, I’m low on exotic, I’m ’bout to fly out and go get me some

Nothin’ ain’t seen, all this money on me, hunnid racks in the bag, that’s a honey bun

Baby OG, I been runnin’ these streets, got the game from Lashawn, I’m my mama’s son

Learned ’bout the triple cross when I was young and I know I ain’t goin’ so I keep a gun

I flew to Paris just to buy some Dior

She beggin’ for attention, I don’t see her

C.I.P. Pop, I wish that you could see us

Million cash plus whenever I go re-up

I got some niggas in the street, won’t beat me

I got the industry tryna be me

I just go Ray Charles, they can’t see me

I’m in a Rolls-Royce with a RiRi

[Rit.: Pop S.]

I did some wrong (Oh, oh), but I’m always right (Oh, oh)

Said I know how to shoot (Oh, oh) and I know how to fight

Boy, I’ll tell you once, won’t tell you twice

I’m real discreet, like a thief in the night





[3a Strofa: DaBaby]

Yeah

Like a thief in the night (Thief)

I pull up, give her D for the night (Uh-huh)

Tryna fuck in the V, it’s aight (Let’s fuck)

We can’t fuck up my seats ’cause they white (That’s my seats, watch my motherfuckin’ seats)

I’m livin’ like “Thriller,” I only come out at the night time

She don’t fuck with liquor, don’t like bein’ tipsy

She don’t do the Henny, just white wine (What she do?)

Pop the cork on some new Pinot Grigio (Yeah)

I pull up in the Porsche wit’ a freaky ho (Zoom)

Park the Porsche then pull up in a Lambo (Hmph)

I hop out, Major Payne, rockin’ camo (Yessir)

Think she cute, make her fuck, let her man go (She cute)

Like to shoot, light you up, bitch, I’m Rambo

Cuban link full of rocks, it’s a choker (Oh)

Rest in peace to the Pop, make me smoke ya

[Rit.: P. Smoke]

I did some wrong (Oh, oh), but I’m always right (Oh, oh)

Said I know how to shoot (Oh, oh) and I know how to fight

Boy, I’ll tell you once, won’t tell you twice

I’m real discreet, like a thief in the night





For the Night Pop Smoke Traduzione [Significato]

[Intro]

CashMoneyAP

Uccidili, falli, falli, oh

Oh (sto cercando di farli a pezzi, ca**o), oh (sto provando a sco*armi una zo**ola)

Oh, oh (prendili), oh

Oh (sto diventando grande in questo), oh, oh, oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh

Cosa vuoi? Non te lo dirò due volte, sì

Sono un ladro nella notte (Ladro nella notte), oh

[Ritornello]

Ho commesso degli errori (Oh, oh), ma ho sempre ragione (Oh, oh)

Ha detto che so come si spara (Oh, oh) e so come si combatte

Ragazzo, te lo dirò una volta, non due volte

Sono molto discreto, come un ladro nella notte (guarda)

[Strofa 1]

Se ti chiamo tesoro, lo sei per tutto il giorno

O lo sei per la notte, tu non sei non mia moglie

Lei vuole un killer da sco*are tutta la notte

Voglio sc*pare una zo**ola, dammi sesso orale tutta la notte

AP, grosse pietre preziose, nel quartiere con i gorilla

5000 dollari per la cena, porto trecentomila dollari al concessionario





[Ritornello]

Ho commesso degli errori (Oh, oh), ma ho sempre ragione (Oh, oh)

Ha detto che so come si spara (Oh, oh) e so come si combatte

Ragazzo, te lo dirò una volta, non due volte

Sono molto discreto, come un ladro nella notte

[Strofa 2]

Baby

Sono ricco ma cavalco, sono a corto di esotiche, sto per andare a prendermene un po’

Non si vede niente, tutto questo denaro con me, centinaia di mazzette in borsa, sono un milione di dollari

Baby vero gangster, percorro queste strade, ho preso il gioco da Lashawn, sono il figlio di mia madre [Nota: LaShawn Jones è la madre di Lil Baby ed è stata protagonista del suo documentario biografico Preacherman.]

Quando ero giovane ho imparato a conoscere la tripla croce e so che non ci andrò, così tengo una pistola [Nota: La “tripla croce” a cui Lil Baby allude sono i tre aspetti di Dio nel cristianesimo, conosciuti anche come “la Trinità”: il Padre, il Figlio (altrimenti noto come Gesù Cristo) e lo Spirito Santo. Il rapper immagina che non andrà in Paradiso per via dei suoi peccati, come attività illegali, per questo motivo ha sempre con se un’arma per potersi difendere.]

Sono andato a Parigi solo per comprare roba marchiata Dior

Lei chiede attenzione, io non la vedo

C.I.P. Pop, vorrei che tu potessi vederci [Nota: L’acronimo “C.I.P.” sta per “Crip In Peace”. I Crips sono una grande gang di strada con sede nel sud della California, nota per essere coinvolta in gravi crimini come omicidio, rapine e spaccio di droga. Molti famosi rapper come Pop Smoke, Snoop Dogg e lo stesso Lil Baby, ne hanno fatto parte.]

Milioni di dollari in contanti ogni volta che vado a rifornirmi

Per strada ci sono nei neri che non mi daranno fastidi

Ho l’industria che cerca di essere me

Vado con Ray Charles, non possono vedermi [Nota: Ray Charles è un leggendario cantante e musicista rhythm and soul americano che ha iniziato a perdere la vista all’età di 4-5 anni e alla fine è diventato completamente cieco, a causa della malattia del glaucoma.]

Sono su una Rolls-Royce con una RiRi [Nota: qui il rapper paragona la sua compagna nella sua costosissima automobile con la famosa cantante Rihanna, comunemente chiamata “RiRi”.]

[Ritornello]

Ho commesso degli errori (Oh, oh), ma ho sempre ragione (Oh, oh)

Ha detto che so come si spara (Oh, oh) e so come si combatte

Ragazzo, te lo dirò una volta, non due volte

Sono molto discreto, come un ladro nella notte

[Strofa 3Smoke]

Sì

Come un ladro nella notte (ladro)

Mi sono fermato, le ho dato il ca**o per tutta la notte (Uh-huh)

Vuole trom*are nella V, va bene (Trom*iamo)

Non possiamo mandare a pu**ane i miei sedili perché sono bianchi (quelli sono i miei sedili, attenzione ai miei ca**o di sedili)

Vivo come “Thriller”, esco solo di notte [Nota: il rapper allude al singolo del 1984 di Michael Jackson “Thriller” tratto dall’album omonimo risultato il più venduto di tutti i tempi. Il video che accompagna quel brano, è stato girato di notte.]

Lei non tocca gli alcolici, non le piace essere brilla

Non le piace l’Henny, solo vino bianco (cosa fa?) [Nota: Henny è l’abbreviativo di Hennessy, marchio francese di cognac creato nel 1765 da Richard Hennessy, ma la ragazza in compagnia del rapper predilige il vino bianco, molto meno forte dell’Hennessy, così DaBaby reperisce il Pinot Grigio, che è appunto vino bianco, il secondo vino più popolare in America, che ha una gradazione molto bassa]

Stappo qualche nuovo Pinot Grigio (Sì)

Accosto con la Porsche con una tro*a pazza (Zoom)

Parcheggio la Porsche e poi arrivo su un Lamborghini (Hmph)

Salto fuori, maggiore Payne, vestito mimetico (Sissignore) [Nota: Major Payne (Il maggiore Payne) è un film del 1995, diretto da Nick Castle e interpretato da Damon Wayans nel ruolo di Benson Winifred Payne, un maggiore (molto severo) del Corpo dei Marines con il quale il rapper si confronta]

Pensa di essere carina, la faccio sco*are, lascia il suo uomo (Lei è carina)

Mi piace sparare, ti faccio brillare, pu**ana, io sono Rambo

Cuban Link piena di pietre preziose, è un girocollo (Oh)

Riposa in pace Pop, fammi fumare

[Ritornello]

Ho fatto qualcosa di sbagliato (Oh, oh), ma ho sempre ragione (Oh, oh)

Ha detto che so sparare (Oh, oh) e so come combattere

Ragazzo, te lo dirò una volta, non te lo dirò due volte

Sono molto discreto, come un ladro nella notte

