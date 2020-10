Blind incanta tutti alle Audizioni 3 di X Factor 2020 con la sua “Cuore Nero”: il video e il testo della contagiosa canzone

Alle Audizioni 3 di X Factor 2020, il ventenne perugino Franco Rujan, in arte Blind, ha presentato la sua canzone inedita Cuore Nero (il testo e il video della sua performance), con i giudici che si sono resi conto del suo talento e il coraggio per aver scelto di non far uso dell’autotune. La morale della favola? Con questo pezzo si è preso 4 meritatissimi si.

Dopo aver scelto di frequentare persone sbagliate che gli hanno prendere la cattiva strada, Franco ha scelto di rimettersi in riga puntando tutto sulla musica, sua grande passione e sogno, con la quale cerca di riscattarsi e dimenticare un passato difficile.

Con il coinvolgente brano in oggetto, che secondo Hell Raton “è già una hit”, racconta un difficile periodo della sua vita che, grazie agli amici, è riuscito a superare. In seguito ha sbalordito tutti con un altro pezzo inedito intitolato Cicatrici e con “Fatti Miei”.

Blind – Cuore Nero testo

[Introduzione]

Pacific (Pacific)





[1a Strofa]

Lei che mi chiede se voglio uscire

“Scusami, ho troppo da fare”

Tra poco ho un treno devo partire

Quindi c’è poco da fare

3.29, devo partire

Il Maru che passa a suonare

Faccio un po’ tardi, deve capire

Tanto corro per le scale

Salgo sul treno tutto di fretta

Sai che sta vita, fra’, non aspetta

Ho fatto per anni quella gavetta

So a 20 anni la guerra in testa

[Pre-Ritornello]

Quanto è bella Milano sotto il cielo blu

Roma è bella e mi manca, adesso torno giù

Prendo quel che mi spetta e non ci penso più

Ora sono qua in alto

[Ritornello]

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so

Yeah





[1a Strofa]

Scendo dal treno, la folla mi aspetta

C’è chi mi applaude, chi invece non resta

Salgo sul taxi scortato alla festa

Troppi pensieri nella mia testa

Dentro il locale mi scorta la crew

Il primo pensiero tra quelli sei tu

Mischiando vodka con il Malibù

[Ritornello]

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so

Yeah