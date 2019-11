Lewis Capaldi – Before You Go: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Disponibile da martedì 19 novembre 2019, Before You Go è un singolo di Lewis Capaldi che anticipa la versione estesa del debut album Divinely Uninspired To A Hellish Extent, originariamente rilasciato il 17 maggio 2019. La nuova versione del fortunato disco d’esordio, vedrà invece la luce il successivo 22 novembre e racchiuderà tre nuove canzoni, tra le quali quella in oggetto, scritta dal cantautore scozzese con la collaborazione di Plested, Tom Barnes, Ben Kohn & Pete Kelleher, con produzione del team di producers TMS. Per la cronaca, gli altri due inediti sono “Leaving My Love Behind” e “Let It Roll”.

Il testo, la traduzione e l’audio di questo gradevolissimo brano, nel quale Capaldi canta la fine di una relazione: prima di andare, dice all’ormai ex fiamma, c’è qualcosa che avrei potuto dire per evitare che la nostra storia finisse e per placare tutta questa sofferenza? Eppure è evidente che qualcosa che aveva bisogno di dirle, c’era, anche se non gliel’ha mai detta; lo si intuisce all’inizio della canzone, alla fine della prima strofa.

Lewis Capaldi – Before You Go testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I fell by the wayside like everyone else

I hate you, I hate you, I hate you but I was just kidding myself

Our every moment, I start to replace

‘Cause now that they’re gone, all I hear are the words that I needed to say

[Pre-Chorus]

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

[Chorus]

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d have known you I’d have stormed the weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go

[Verse 2]

Was never the right time, whenever you called

Went little by little by little until there was nothing at all

Our every moment, I start to replay

But all I can think about is seeing that look on your face

[Pre-Chorus]

When you hurt under the surface

Like troubled water running cold

Well, time can heal but this won’t

[Chorus]

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d have known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go

[Bridge]

Would we be better off by now?

If I’d have let my walls come down

Maybe I guess we’ll never know

You know, you know





[Chorus]

Before you go

Was there something I could’ve said

To make your heart beat better?

If only I’d have known you had a storm to weather

So, before you go

Was there something I could’ve said

To make it all stop hurting?

It kills me how your mind can make you feel so worthless

So, before you go





Sono caduto nel dimenticatoio come tutti gli altri

Ti odio, ti odio, ti odio ma ero solo illuso

Ogni nostro momento, inizio a rimpiazzarlo

Perché ora che i momenti appartengono solo al passato, sento solo le parole che avevo bisogno di dire

Quando ti ferisci profondamente

Come l’acqua agitata che scorre fredda

Beh, il tempo può guarire ma questo no

Quindi, prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far battere meglio il tuo cuore? (Nota: credo che intenda “per farti cambiare idea”)

Se solo ti avessi capita non avrei perso tempo

Quindi, prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far smettere tutto questo dolore?

Mi distrugge come il tuo modo di pensare possa farti sentire così inutile

Quindi, prima di andartene

Non è mai stato il momento adatto, ogni qualvolta hai chiamato

La passione poco a poco passava finché non è rimasto più nulla

Ogni nostro momento, inizio a ripetere

Ma non penso ad altro che a quello sguardo sul tuo viso





Quando ti ferisci profondamente

Come l’acqua agitata che scorre fredda

Beh, il tempo può guarire ma questo no

Quindi, prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far battere meglio il tuo cuore? (Nota: credo che intenda “per farti cambiare idea”)

Se solo ti avessi capita non avrei perso tempo

Quindi, prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far smettere tutto questo dolore?

Mi distrugge come il tuo modo di pensare possa farti sentire così inutile

Quindi, prima di andartene

A quest’ora staremmo meglio?

Se avessi lasciato cadere le mie mura

Immagino che forse non lo sapremo mai

Sai, lo sai che

Prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far battere meglio il tuo cuore? (Nota: credo che intenda “per farti cambiare idea”)

Se solo ti avessi capita non avrei perso tempo

Quindi, prima di andartene

C’e qualcosa che avrei potuto dirti

Per far smettere tutto questo dolore?

Mi distrugge come il tuo modo di pensare possa farti sentire così inutile

Quindi, prima di andartene

Ascolta su: