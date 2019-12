Marcus King – The Well: audio, video, testo e traduzione

Disponibile dal 10 ottobre 2019, The Well è il primo singolo di Marcus King estratto dal debut album solista El Dorado, che vedrà la luce il 17 gennaio 2020 via Fantasy Records.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questa rockeggiante e coinvolgente canzone, scritta con la collaborazione di Ronnie Bowman e Dan Auerbach (vincitore di Grammy), che l’ha anche prodotta.

Il giovane cantante, cantautore, fenomenale chitarrista e frontman dei Marcus King Band, una delle voci soul più significative della sua generazione, tenta quindi l’avventura solista con El Dorado, atteso disco anticipato anche da da Say You Will, One Day She’s Here e Wildflowers & Wine. Aa suo interno, dodici pezzi che tra il classico rock, il country-soul, il blues e il southern R&B

Il primo singolo è un ruvido capolavoro di blues elettrico che romba sulla strada come la nera Cadillac El Dorado di Marcus, attraverso il quale racconta il duro passato fatto di tantissimo lavoro per pochi soldi, tempi difficili insomma che per sua fortuna, sono ormai solo un ricordo. ’The Well per me indica la sorgente di tutte le mie influenze, tutto ciò che mi è successo fino ad ora, quello che mi ha portato ad essere l’uomo che sono oggi.” Marcus King.

Marcus King – The Well Testo e Traduzione

When I was just a young’n bouncin’ on my momma’s knee

She said, “Son there’s only one thing that sets your soul free”

Wasn’t no easy street where I come from

And there wasn’t no sleep until the work was done





Quando ero solo un bambino che saltava sulle ginocchia di mia madre

Lei disse: “Figliuolo, c’è solo una cosa che ti libera l’anima”

Non è stato facile vivere nel posto da cui vengo

E non si dormiva finché il lavoro non veniva ultimato

Papa was preaching ‘bout the fires of hell

If you want a drink of water got to go to the well

Cornerstone church tried to curse my soul

But the good Lord gave me that rock and roll

Mio padre predicava le fiamme dell’inferno

Se volevi un bicchiere d’acqua devi recarti al pozzo

La Chiesa Cornerstone ha cercato di maledire la mia anima

Ma il buon Dio mi ha dato quel rock’n’roll





Let the spirit pull me under to the bottom of the well

You wanna live forever but you never can tell

So one for the money, to another show

Three for the Father, Son, and Holy Ghost

Lascio che lo spirito mi trascini in fondo al pozzo

Vuoi vivere in eterno ma non si può mai dire

Quindi uno per i soldi, per un altro spettacolo

Tre per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo





