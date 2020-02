Oro Bianco – Sssh Puta: audio e testo

Oro Bianco è un emergente rapper milanese e Sssh Puta è la tredicesima track di Capotavola, primo suo album ufficiale, pubblicato il 29 marzo 2019 in maniera indipendente. Nel discxo vi sono collaborazioni con i Moderup, Nerone & G. Nano.

Il testo e l’audio dell’esplicita canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Romeo Gottardi, in arte Pankees.

Oro Bianco – Sssh Puta testo

Ah, faccio affari come Tony a Cuba

Ah, sssh, stai seduta puta

Ah yeah, Oro Bianco

Faccio affari come Tony a Cuba

Sssh, stai seduta puta

Sssh, sssh, sssh

Savage la mia gente da quand’era nella culla

Muoio 80 volte tipo Budda (Budda, Budda)

Esco dal ristorante, fra’, piccolo principe

Lascio la mancia in cassa, pesano le monetine

Me la mette in faccia, gafi al sapore di ribes

Prima spingo piano, dopo forte come il Diesel

Così americano, fra’, sembro la Ford

Con sta tro*a faccio l’Hula Hoop

Me lo prende in bocca, Lollypop

Fra’, mi vedi in giro, oh my God

Vedo salire il conto, ho fatto Jackpot





Sta mer*a non mi cambia, resto zanza (No snitch)

Con Gucci al contrario la mia squadra (No snitch)

In tinta il borsello con la scarpa (No snitch)

No snitch gang è la mia banda (No snitch)

Sssh, stai seduta puta

Sssh, stai seduta puta

Sssh, ferro in bocca, Roulette russa

Sssh, stai seduta puta

Fuma piano che lo sbirro fiuta

I fra’ perennemente in tuta

Con il Nokia sulla spalla se li vedono (brr, brr)

I fra’, magicabula, fanno una magia alla pula

Latitanti, fra’, in Thailandia, come Mulan tengono la bocca chiusa (Sssh, chiusa, chiusa, Sssh)

Una sirena, fra’, mi ha detto attento alle sirene

Per cosa ci sei stato non si chiede

Fumo Passion Fruit

Fuck fuck fuck alle catene (catene)

Tutto ttofa, tutto ttofa

Passa in zona e fra’, Gomorra

Fai lo scemo, non è cosa

Non è cosa (Sssh), non sei Sosa

Sta mer*a non mi cambia, resto zanza (No snitch)

Con Gucci al contrario la mia squadra (No snitch)

In tinta il borsello con la scarpa (No snitch)

No snitch gang è la mia banda (No snitch)





Sssh, stai seduta puta

Sssh, stai seduta puta

Sssh, ferro in bocca, Roulette russa

Sssh, stai seduta puta

Sssh, stai seduta puta

Sssh, stai seduta puta

Sssh, ferro in bocca, Roulette russa

Sssh, stai seduta puta





