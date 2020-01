Olivia Rodrigo – All I Want per la colonna sonora di “High School Musical: The Musical: The Series”: audio, video, testo e traduzione

All I Want è una canzone originale scritta e interpretata da Olivia Rodrigo di Olivia Rodrigo per High School Musical: The Musical: The Series, serie televisiva statunitense che ha debuttato l’8 novembre 2019 sui canali ABC, Disney Channel e Freeform. In Italia dovrebbe essere trasmessa dal 31 marzo 2020. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video.

Basata sull’omonima serie cinematografica creata da Peter Barsocchini, la serie è stata sviluppata da Tim Federle e Olivia Rodrigo (nella serie Nina “Nini” Salazar-Roberts) è una dei protagonisti della serie e interpreta questa contagiosa canzone, prodotta da Matthew Tishler, esattamente nel quarto episodio di HSMTMT, la cui colonna sonora è disponibile dal 10 gennaio 2020 e racchiude nuove registrazioni di canzoni del film originale High School Musical, rimodernate per questa prima stagione. Nella soundtrack sono presenti un totale di 41 tracks, dieci delle quali inedite, tra le quali quella in oggetto. Olivia ha anche co-scritto “Just for a Moment” in duetto con Joshua Bassett.

In questo pezzo, la Rodrigo parla di due ex fidanzati che hanno lasciato il segno nella sua vita, in particolar modo il secondo, anche perché non è stato solo l’ex ragazzo ma anche il miglior amico d’infanzia. Lei è rimasta molto delusa e sogna ancora di trovare un bravo ragazzo che la ami e il cui amore sia duraturo, sogna una relazione nella quale l’amore sia reciproco.

Olivia Rodrigo All I Want testo e traduzione

[Verse 1]

I found a guy, told me I was a star

He held the door, held my hand in the dark

And he’s perfect on paper, but he’s lying to my face

Does he think that I’m the kinda girl who needs to be saved?

[Verse 2]

And there’s one more boy, he’s from my past

We fell in love, but it didn’t last

‘Cause the second I figure it out, he pushes me away

And I won’t fight for love if you won’t meet me halfway

And I say that I’m through, but this song’s still for you

[Chorus]

All I want is love that lasts

Is all I want too much to ask?

Is it something wrong with me?

All I want is a good guy

Are my expectations far too high?

Try my best, but what can I say?

All I have is myself at the end of the day

But shouldn’t that be enough for me?





[Bridge]

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh

And I miss the days when I was young and naive

I thought the perfect guy would come and find me

Now happy ever after, it don’t come so easily

[Chorus]

All I want is love that lasts

Is all I want too much to ask?

Is it something wrong with me? Oh, ooh

All I want is a good guy

Are my expectations far too high?

Try my best but what can I say?

All I have is myself at the end of the day

And all I want is for that to be okay





[Strofa 1]

Ho trovato un tizio, mi ha detto che ero una stella

Mi teneva la porta aperta, mi teneva per mano nel buio

E sulla carta era perfetto, ma mi sta mentendo spudoratamente

Crede che io sia la ragazza che ha bisogno di essere salvata?

[Strofa 2]

E c’è un altro ragazzo, fa parte del mio passato

Ci eravamo innamorati, ma non è durata

Perché non appena ci capisco qualcosa, si è allontanato da me

E non combatterò per amore se non vuoi venirmi incontro

E dico di aver chiuso, ma questa canzone è ancora per te





[Ritornello]

Voglio solo un amore duraturo

Chiedo troppo?

C’è qualcosa che non va in me?

Voglio solo un bravo ragazzo

Le mie aspettative sono troppo alte?

Faccio del mio meglio ma cosa vuoi che ti dica?

Ho solo me stessa a fine giornata

Ma non dovrebbe essere abbastanza per me?

[Ponte]

Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh-ooh

E mi mancano i giorni in cui ero giovane e ingenuo

Pensavo che il ragazzo perfetto sarebbe venuto a cercarmi

Ora il “vissero felici e contenti”, non ci sarà così facilmente

[Ritornello]

Voglio solo un amore duraturo

Chiedo troppo?

C’è qualcosa che non va in me? Oh, ooh

Voglio solo un bravo ragazzo

Le mie aspettative sono troppo alte?

Faccio del mio meglio ma cosa vuoi che ti dica?

Ho solo me stessa a fine giornata

E tutto ciò che voglio è stare bene

