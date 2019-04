Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix): audio, testo e traduzione

Originariamente rilasciato il 17 dicembre, il singolo di Lil Nas X “Old Town Road“, ha dal successivo 5 aprile 2019 il remix ufficiale con la collaborazione dell’attore e cantante statunitense Billy Ray Cyrus, che fece il suo esordio come attore alla fine del 2005 nella serie Disney Hannah Montana, nel ruolo di Robby Ray Stewart, padre della protagonista Miley Cyrus, sua figlia anche nella realtà.

L’artista classe 1999, Montero Lamar Hill, in arte Lil Nas X, ha fatto proprio centro entrando nella storia della musica, in quanto contemporaneamente presente nella nella Hot R&B/Hip Hop Songs, nella Hot Country Songs e nella Billboard Hot 100. Veramente incredibile!

Prodotta dal giovane olandese YoungKio, questa versione sta avendo ancora più successo di quella originale, che mischia elementi Country e Hip Hop. Il remix con Cyrus, è già on air nella penisola, dove di sicuro farà sentire la sua presenza, anche nelle classifiche di vendita.

Questa Old Town Road è una track crossover difficilmente etichettabile, ma se proprio vogliamo farlo potremmo definirla una canzone country-trap a dir poco virale, che sta globalmente ottenendo centinaia di milioni di ascolti su Shazam, Spotify e Youtube, conquistando letteralmente il mondo.

Testo Old Town Road (Remix)

Download su: Amazon – iTunes

[Billy Ray Cyrus]

Oh, oh-oh

Oh

[Billy Ray Cyrus]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

(Kio, Kio)

[Lil Nas X]

I got the horses in the back

Horse tack is attached

Hat is matte black

Got the boots that’s black to match

Ridin’ on a horse, ha

You can whip your Porsche

I been in the valley

You ain’t been up off that porch, now

[Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

[Lil Nas X]

Ridin’ on a tractor

Lean all in my bladder

Cheated on my baby

You can go and ask her

My life is a movie

Bull ridin’ and boobies

Cowboy hat from Gucci

Wrangler on my booty

[Lil Nas X]

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

Can’t nobody tell me nothin’

You can’t tell me nothin’

[Lil Nas X]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

[Billy Ray Cyrus]

Hat down, cross town, livin’ like a rockstar

Spent a lot of money on my brand new guitar

Baby’s got a habit: diamond rings and Fendi sports bras

Ridin’ down Rodeo in my Maserati sports car

Got no stress, I’ve been through all that

I’m like a Marlboro Man so I kick on back

Wish I could roll on back to that old town road

I wanna ride ’til I can’t no more





[Lil Nas X & Billy Ray Cyrus]

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

I’m gonna take my horse to the old town road

I’m gonna ride ’til I can’t no more

Autori: Jo’zzy, Atticus Ross, Trent Reznor, Billy Ray Cyrus & Lil Nas X.





Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road Remix traduzione

Sì, porterò il mio cavallo alla vecchia strada cittadina

Cavalcherò finché non ne posso più

Porterò il mio cavallo alla vecchia strada cittadina

Cavalcherò finché non ne posso più

(Kio, Kio)

Ho i cavalli nella parte posteriore1

I finimenti sono attaccati

Il cappello è nero opaco

Ho gli stivali neri da abbinare

In groppa al cavallo, ah

Puoi frustare la tua Porsche

Sono stato nella valle

Non ti sei alzato da quel portico, ora

Nessuno può dirmi niente

Non puoi dirmi niente

Nessuno può dirmi niente

Non puoi dirmi niente

Viaggiando su un trattore

Chinato tutto nella mia vescica

Tradito dalla mia donna

Puoi andare a chiederglielo

La mia vita è un film

Cavalcare tori e tettone

Cappello da cowboy firmato Gucci

Wrangler sul mio sedere

Nessuno può dirmi niente

Non puoi dirmi niente

Nessuno può dirmi niente

Non puoi dirmi niente





Ho i cavalli nella parte posteriore

I finimenti sono attaccati

Il cappello è nero opaco

Ho gli stivali neri da abbinare

In groppa al cavallo, ah

Puoi frustare la tua Porsche

Sono stato nella valle

Non ti sei alzato da quel portico, ora

Cappello giù, attraverso la città, vivo come una rockstar

Ho speso un sacco di soldi per la mia nuova chitarra

Il mio tesoro ha un’abitudine: anelli di diamanti e reggiseni sportivi marchiati Fendi

Vado a Rodeo2 nella mia auto sportiva Maserati

Non ho stress, ci sono già passato 3

Sono come un uomo Marlboro, quindi mi rilasso3

Vorrei poter tornare a in vecchia strada cittadina

Voglio cavalcare (guidare) fino allo sfinimento

Ho i cavalli nella parte posteriore

I finimenti sono attaccati

Il cappello è nero opaco

Ho gli stivali neri da abbinare

In groppa al cavallo, ah

Puoi frustare la tua Porsche

Sono stato nella valle

Non ti sei alzato da quel portico, ora

1 anche se Nas sostiene che quando ha scritto “I got the horses in the back” si riferiva alla crisi economica e alla tensione politica in atto negli Stati Uniti, qui si potrebbero intendere i cavalli del motore, che nelle auto sportive di fascia alta si trova nella parte posteriore.

2Rodeo Drive è una famosa strada di Beverly Hills, in California, nota per i suoi tre isolati di negozi di lusso. La parola Rodeo si lega al tema di questa canzone, in quanto il rodeo è uno sport in cui, tra le varie specialità, i cowboy cavalcano cavalli o tori indomiti, cercando di restare in sella più a lungo possibile mentre l’animale si dimena.

3 I fumatori spesso sostengono che le sigarette alleviano lo stress. Nel 2015, gli scienziati giapponesi dell’Università di Kyushu hanno condotto un esperimento e la loro conclusione è stata che nel complesso, il fumo di sigaretta forse allevia lo stress. “The Marlboro man” è una sorta di mascotte per le sigarette di marca Marlboro. Nelle campagne pubblicitarie trasmesse dal 1954 al 1999, si vedevano uomini robusti ritratti in una varietà di ruoli e successivamente i protagonisti erano i cowboy.

Ascolta su: