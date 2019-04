H.E.R. – Hard Place: audio, testo e traduzione del singolo

Hard Place è un singolo della giovane cantautrice e polistrumentista statunitense Gabriella “Gabi” Wilson, in arte H.E.R. (acronimo di Having Everything Revealed), estratto dall’EP “I Used to Know Her Part 2” pubblicato il 2 novembre 2018, mentre dal 25 febbraio è disponibile la Single Version, decisamente più breve rispetto a quella racchiuso nell’Extended Play.

L’artista classe 1997, che ha da poco vinto il Grammy per il miglior album e per la miglior performance R&B, debutta nella pensola con questo interessante pezzo, on air dal 21 aprile 2019.

Prodotta da Rodney Jerkins e scritta dall’interprete con la collaborazione di Swagg R’Celious & Ruby Amanfu, in questa bella canzone H.E.R. si trova in una relazione che, sebbene non le faccia proprio bene alla salute, preferisce proseguire: in questa love story, prevale quindi l’amore che prova nei confronti del fidanzato, che la fa stare bene ma anche male.

Testo Hard Place

Mm, mmhmm, mmhmm, mm, eh

Wanna believe what you say

But I hate you on most days

You’ve been testing my faith and my patience, yeah

And you know that I be head strong

But you know that you be dead wrong

Telling me to relax when I’m reacting

But I, I’d rather fight

Than lose sleep at night

At least you’re all mine

And if I have to choose

My heart or you

I’m gonna lose, yeah

What if nothing ever will change?

Oh I’m caught between your love and a hard place

Oh I wish there was a right way

I’m caught between your love and a hard place, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Do I even have a choice when

I’m gonna have to pick my poison

Yeah you hurt me so good, it’s so good

And even when you ’cause tears

You’re the one who wiped them away

Maybe that’s the reason I stay, I stay

But I, I’d rather fight

Than lose sleep at night

At least you’re all mine

And if I have to chose

My heart or you

I’m gonna lose

What if nothing ever will change?

Oh I’m caught between your love and a hard place

Oh I wish there was a right way

I’m caught between your love and a hard place, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

What if nothing ever will change?

I’m caught between your love and a hard place

Ooh I wish there was a right way, yeah

I’m caught between your love and a hard place, ooh woah ooh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Oh I’m caught between your love and a hard place

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Oh I wish there was a right way

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

I’m caught between your love and a hard place, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah





I’m caught between your love and a hard place

What if nothing will ever change?

I’m caught between your love and a hard place





H.E.R. – Hard Place traduzione

Voglio credere a quello che dici

Ma ti odio quasi ogni giorno

Hai messo alla prova la mia fiducia e la mia pazienza, si

E tu sai che sono testarda

Ma sai anche di essere nel torto

Dicendomi di rilassarmi quando reagisco

Ma io, preferisco litigare

Anziché non dormirci la notte

Almeno tu sei tutto mio

E se dovessi scegliere

Tra il mio cuore o te

Lo perderò, si

E se non cambierà mai niente?

Oh, mi trovo tra il tuo amore e un martello1

Oh, vorrei che ci fosse una soluzione giusta

Sono tra il tuo amore e un martello, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Potrò almeno scegliere2

Quale veleno prendere?2

Sì, mi hai ferita così bene, che bello

E anche quando mi fai piangere

Sei tu quello che asciuga le lacrime

E’ forse questo il motivo per cui resto con te, resto con te

Ma io, preferisco litigare

Anziché non dormirci la notte

Almeno tu sei tutto mio

E se dovessi scegliere

Tra il mio cuore o te

Lo perderò, si

E se non cambierà mai niente?

Mi trovo tra il tuo amore e un martello

Ooh, vorrei che ci fosse una soluzione giusta, si

Sono tra il tuo amore e un martello, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah





E se non cambierà mai niente?

Oh, mi trovo tra il tuo amore e un martello

Oh, vorrei che ci fosse una soluzione giusta

Sono tra il tuo amore e un martello, ooh woah ooh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Oh, mi trovo tra il tuo amore e un martello

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Oh, vorrei che ci fosse una soluzione giusta

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Sono tra il tuo amore e un martello, oh

Woah, oh oh woah, oh oh woah, oh oh woah

Sono tra il tuo amore e un martello

E se nulla cambierà mai?

Sono tra il tuo amore e un martello

1 variazione della frase “caught between a rock and a hard place” (essere tra l’incudine e il martello) ovvero scegliere tra due opzioni non proprio positive, con la prospettiva di esserne vittima in tutti i casi, come il pezzo di ferro da forgiare che viene posato sull’incudine e battuto con il martello.

2 L’espressione “pick your poison” (scegliere il tuo veleno) è simile a “”caught between a rock and a hard place”” e quindi significa scegliere tra due o più opzioni comunque sbagliate.

