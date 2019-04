Catfish and the Bottlemen – Longshot: video, testo e traduzione

Il 26 aprile 2019 esce per Island / Capitol il terzo album in studio dei Catfish and the Bottlemen, band indie rock gallese formata dal cantante Ryan Evan “Van” McCann, dal chitarrista Johnny Bond, dal bassista Benji Blakeway e dal batterista Bob Hall. A poco meni di 2 anni da The Ride, è in arrivo The Balance, interessante progetto anticipato da dlle prime tre tracce in scaletta, nello specifico 2all, Fluctuate ed il brano in oggetto, on air da venerdì 19 aprile.

Scritto dal frontman e prodotto da Jacknife Lee, qui Van canta una relazione abbastanza turbolenta…

Il semplice video è stato diretto da Jim Canty ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine.

Testo Longshot

Go ahead and tell me you got all you want

Fiver says you’re wrong

And I suppose you’ve come down to help me

Move things along

And we lapped it up and we’re wise enough to know

How it goes, forgive me, honey

But we’re wise enough to know

How it goes, forgive me, honey

‘Cause we know this feeling all a little too well

Listen, the distance between us could’ve took a while

Once we closed that difference, you’d turn up like a friend of mine

Every once in a while, the little things make me smile

As if one of our longshots paid off

One of our longshots paid off

So yeah, go ahead and tell me something real

Come on, how’d you feel?

And I suppose you’ve come down to help me

Add scenes to the reel, to the reel

While we lapped it up and we’re wise enough, who knows?

How it goes, forgive me, honey

But we’re wise enough to know

How it goes, forgive me, honey

‘Cause we know this feeling all a little too well

Listen, the distance between us could’ve took a while

Once we closed that difference, you’d turn up like a friend of mine

Every once in a while, the little things make me smile

As if one of our longshots paid off

One of our longshots paid off





And it’s by the by

If it makes those nights fly

We’re side by side again

And now, we’re all careless and love drunk

You know exactly how it goes

When you’re giving us all kind of reason

Thought I had to go and follow the heart I believed in

‘Cause one of us must know

When you’re giving us all kind of reason

Thought I had to go and follow the heart I believe in

‘Cause in the past it’s done me good

So good, so good, so good

Listen, the distance between us could’ve took a while

Once we closed that difference, you’d turn up like a friend of mine

Every once in a while, the little things make me smile

As if one of our longshots paid off

Listen, the distance between us could’ve took a while

Once we closed that difference, you’d turn up like a friend of mine

Every once in a while, the little things make me smile

As if one of our longshots paid off

One of our longshots paid off

One of our longshots paid off

Autori: Ryan “Van” McCann.





Catfish and the Bottlemen – Longshot traduzione

Vai avanti e dimmi che hai avuto tutto quello che volevi

Le cinque sterline dicono che ti sbagli

E immagino che tu sia venuta per aiutarmi

Accelera le cose

E ci siamo illusi alla grande e siamo abbastanza intelligenti per capire

Come va, perdonami, tesoro

Ma siamo abbastanza saggi per sapere

Come funziona, perdonami, tesoro

Perché conosciamo questo sentimento un po’ troppo bene

Ascolta, la distanza tra noi potrebbe averci messo un po’ di tempo

Una volta colmata questa differenza, ti presenterai come un’amica

Di tanto in tanto le piccole cose mi fanno sorridere

Come se uno dei nostri tentativi venisse ripagato

Uno dei nostri tentativi ha dato i suoi frutti





Quindi sì, vai avanti e dimmi qualcosa di concreto

Forza, come ti sentiresti?

E immagino che tu sia venuta per aiutarmi

Aggiungi scene alla bobina, alla bobina

Mentre ci siamo illusi alla grande e siamo abbastanza intelligenti, chi lo sa?

Come va, perdonami, tesoro

Ma siamo abbastanza saggi per sapere

Come funziona, perdonami, tesoro

Perché conosciamo questo sentimento un po’ troppo bene

Ascolta, la distanza tra noi potrebbe averci messo un po’ di tempo

Una volta colmata questa differenza, ti presenterai come un’amica

Di tanto in tanto le piccole cose mi fanno sorridere

Come se uno dei nostri tentativi venissero ripagati

Uno dei nostri tentativi ha dato i suoi frutti

Ed è irrilevante

Se aiuta superare quelle notti

Siamo nuovamente fianco a fianco

E ora, siamo imprudenti e ubriachi d’amore

Sai benissimo come va

Quando ci stai dando ogni tipo di ragione

Pensavo di dover,eme amdare e seguire il cuore in cui credevo

Perché uno di noi deve saperlo

Quando ci stai dando ogni tipo di ragione

Ho pensato di dover andare e seguire il cuore in cui credo

Perché in passato mi ha fatto bene

Molto bene, così bene, così bene

Ascolta, la distanza tra noi potrebbe averci messo un po’ di tempo

Una volta colmata questa differenza, ti presenterai come un’amica

Di tanto in tanto le piccole cose mi fanno sorridere

Come se uno dei nostri tentativi venisse ripagato

Ascolta, la distanza tra noi potrebbe averci messo un po’ di tempo

Una volta colmata questa differenza, ti presenterai come un’amica

Di tanto in tanto le piccole cose mi fanno sorridere

Come se uno dei nostri tentativi venisse ripagato

Uno dei nostri tentativi ha dato i suoi frutti

Uno dei nostri tentativi ha dato i suoi frutti

