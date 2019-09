Earth, Wind & Fire – September: testo, traduzione e audio

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video di September, celebre hit dei Earth, Wind & Fire, rilasciata il 18 novembre 1978, come settimo estratto dell’album The Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 1.. La bella e sempre attuale canzone, raggiunse il primato nella chart USA R&B, la terza piazza nella classifica inglese Official Singles Chart e l’ottava posizione nella Billboard Hot 100. In Italia è stata certificata Platino.

Utilizzi del brano

Questo pezzo è stato anche remixato dal DJ italiano X-Treme e dal duo inglese Phats & Small che la rinominò “September 99” (riprodotto nel night club giapponese nel film Babel). Inoltre è stato utilizzato in alcuni film, serie tv animate come I Griffin (undicesima stagione durante l’episodio Gli eterni secondi), American Dad (seconda stagione, l’undicesimo episodio Finanza coi lupi) e The Cleveland Show (prima stagione, episodio Il testimone), serie televisive come The Mentalist (ultima scena dell’ultima puntata), Scorpion e Chuck, in alcuni videogiochi come Dance Dance Revolution Universe per Xbox 360, in spot televisivi e come sigla di Matricole & Meteore, programma trasmesso su Italia 1.

Di cosa parla September?

Scritto da Allee Willis, Al McKay & Maurice White, che l’ha anche prodotto, il brano invita l’ascoltatore a non essere triste solo perché un’altra estate è finita; inoltre non è l’unica stagione dell’amore, infatti qui Maurice White ricorda quel 21 settembre, quando sbocciò l’amore con la sua donna, un amore che trovarono ancora a dicembre.

Earth, Wind & Fire – September testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Do you remember the 21st night of September?

Love was changin’ the minds of pretenders

While chasin’ the clouds away

Our hearts were ringin’ in the key that our souls were singin’

As we danced in the night, remember

How the stars stole the night away, oh yeah

Ricordi la 21esima notte di settembre?

L’amore stava cambiando le menti dei pretendenti

Mentre scacciava via le nuvole

I nostri cuori suonavano nella tonalità in cui le nostre anime cantavano

Mentre ballavamo di notte, ricordo

Come le stelle rubavano la notte, oh sì

[Chorus]

Hey, hey, hey!

Ba-dee ya, say, do you remember?

Ba-dee ya, dancin’ in September

Ba-dee ya, never was a cloudy day

Hey Hey Hey!

Ba-dee ya, dico, ti ricordi?

Ba-dee ya, ballavamo a settembre

Ba-dee ya, mai una giornata nuvolosa





[Bridge]

Ba duda, ba duda, ba duda, badu

Ba duda, badu, ba duda, badu

Ba duda, badu, ba duda

[Verse 2]

My thoughts are with you, holdin’ hands with your heart to see you

Only blue talk and love, remember

How we knew love was here to stay

Now December, found the love that we shared in September

Only blue talk and love, remember, the true love we share today

Il mio cuore è con te, mano per mano col tuo cuore per vederti

Solo discussioni zozze e amore, ricordo

Quando sapevamo che l’amore intendeva restare

Adesso dicembre, ha trovato l’amore che condividevamo a settembre

Solo discussioni zozze e amore, ricordo, il vero amore che condividiamo oggi

[Chorus]

Hey, hey, hey!

Ba-dee ya, say, do you remember?

Ba-dee ya, dancin’ in September

Ba-dee ya, never was a cloudy day

There was a…

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) say, do you remember?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dancin’ in September

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) golden dreams were shiny days

Hey Hey Hey!

Ba-dee ya, dico, ti ricordi?

Ba-dee ya, ballavamo a settembre

Ba-dee ya, mai una giornata nuvolosa

C’era una…

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dico, ti ricordi?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) ballavamo a settembre

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) i sogni dorati erano giorni di luce

[Bridge]

The bell was ringin’, oh oh

Our souls were singin’

Do you remember never a cloudy day? Yow

La campana suonava, oh oh

Le nostre anime cantavano

Ti ricordi che non c’era mai una giornata nuvolosa? Yow





[Chorus]

There was a

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) say, do you remember?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dancin’ in September

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) never was a cloudy day

And we’ll say

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) say, do you remember?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dancin’ in September

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) golden dreams were shiny days

C’era una

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dico, ti ricordi?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) ballavamo a settembre

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) mai una giornata nuvolosa

E diremo

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) dico, ti ricordi?

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) ballavamo a settembre

Ba-dee ya, (dee ya dee ya) i sogni dorati erano giorni di luce

[Outro]

Ba-dee ya, dee ya dee ya

Ba-dee ya, dee ya dee ya

Ba-dee ya, dee ya dee ya, dee ya!

Ba-dee ya, dee ya dee ya

Ba-dee ya, dee ya dee ya

Ba-dee ya, dee ya dee ya, dee ya!





Ascolta su: