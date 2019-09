Np Schoolkid – Freddo feat. Sickness El Bandog: audio e testo

Leggi il testo e ascolta Freddo, singolo del rapper Np Schoolkid con la collaborazione del collega e freestyler Riccardo Abeni, in arte Sickness El Bandog, disponibile dal 20 settembre 2019 via The Saifam Group.

Prodotta da Lie O’Neill, si tratta di una canzone “particolarmente personale per me, nella quale ho sentito la necessità di esternare i sentimenti provati negli ultimi mesi” ha affermato Schoolkid. Sickness ha invece affermato che il brano “è un racconto poetico in immagini di una situazione violenta e difficile“.

Np Schoolkid – Freddo testo

Lie O’Neill ?

Sono fuori come il freddo solo per la grana

Sono fuori con il freddo della gente in strada

Voglio congelare un arto, non il c*ulo, chiama

Ma non trovo via d’uscita, fra, quando sei nada

Bacio la mia stella come tra le mie braccia

Sono uscito con la testa da quella casa

Coprimi le spalle come questa giacca di marca, yeh.

Freddo come i soldi, come adesso mi ds

Bacio la mia stella ma mi rende più freddo

Parla pure di me tanto io no, non ti sento

Sono figlio dei problemi, li ho portati in grembo

Quando pure che sto meglio, ed io col diablo

Sogni d’oro ma son sveglio, ho poco ?

Freddo come adesso una pallottola nel petto

Sono freddo per quanto sto bruciando io dentro.





Verso un litro a terra, sta rendendo grazie

Sto pensando solo a morire

Lavo via i peccati da una banconota

Cerco quella vita nuova.

Freddo nei miei occhi

Tra gli spalti non ci vivi, non ci sto qui

Lo sto facendo per me stesso, non è un alibi

Non parlarmi, siamo su diversi mondi

siamo su diversi mondi, yah

Non mi dire quanto sono freddo

Non mi dire quanto sono freddo

Non mi dire quanto sono freddo

Non mi dire quanto sono freddo, yah.

[Sickness El Bandog]

Mama ama criminal

por la calle soy el general

con la mia pupa fumo critical

tutta soy la superstar

Sai quello che ha fatto sto ragazzo

ora non parlo, non vedo e non sento

con lei che mi ha tradito

adesso chiama e trova spento

non dico mai “ti amo” perché non amo me stesso

lanciamoci nel vuoto ed abbracciamoci

Santo padre, padre mio

quanto ho faticato anch’io

? Dio

sono in stanza, prendo il ferro e me lo punto in testa

perché il passato mi rattrista e il futuro spaventa.





