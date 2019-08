Normani – Motivation: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato venerdì 16 agosto 2019, Motivation è il singolo principale dell’album d’esordio della cantante e ballerina statunitense Normani, che al momento in cui scrivo non ha né un titolo, né una release date: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da Dave Meyers e Daniel Russell, una clip che omaggia alcuni filmati femminili che hanno riscosso grande successo all’inizio degli anni 2000, come “Crazy in Love” di Beyoncé e “I’m Real” di Jennifer Lopez.

La nuova esplicita canzone dell’ex Fifth Harmony, è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Ariana Grande, Savan Kotecha, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, con produzione di quest’ultimo, ed ha ricevuto un’accoglienza positiva dai critici musicali. La tematica? Beh, come spesso avviene ultimamente anche nella canzoni pop, si parla di sesso.

Normani – Motivation testo e traduzione

[Intro]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And, baby, turn around, let me give you innovation, hey

‘Cause I do it so right

Ti sco*erò, lasciami essere la tua motivazione

A restare e darlo stasera

E, tesoro, girati, lascia che ti dia innovazione, ehi

Perché lo faccio così bene

[Verse 1]

You got that good good, baby, don’t you?

Got that good good, baby, don’t you?

But you leavin’ solo

Ain’t regular, that ain’t regular

I ain’t gon’ keep, keep fightin’ for it

Ain’t gon’ keep, keep fightin’ for it

‘Cause you know this thing here

Ain’t regular, that ain’t regular

Hai quella cosa così bella bella, tesoro, non è così?

Hai quella cosa così bella bella, tesoro, non è così?

Ma vai via da solo

Non è normale, non è normale

Non continuerò, continuerò a lottare per questo

Non continuerò, continuerò a lottare per questo

Perché capisci che questa cosa qui

Non è normale, non è normale

[Pre-Chorus]

Fallin’ into the bed

Why would we ever do somethin’ instead of

Fallin’ into the bed right now? Yeah

Finire a letto

Perché mai dovremmo fare qualcosa invece di

Finire a letto proprio ora? si

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ’cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

Ti sco*erò, lasciami essere la tua motivazione

A restare e darlo stasera

E, tesoro, girati, lascia che ti dia innovazione

Ehi, perché lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, ora guardami

Ehi, un po’ di motivazione, ok





[Verse 2]

You got a bad one, baby, don’t you?

Got a bad one, baby, don’t you?

And we both know there’s no

One better, boy, no one better, boy

Too late, won’t make it, I’ma tell ’em (Yeah)

Get you naked, but I won’t tell ’em (Woo)

‘Cause you know that there’s no

One better, boy, no one better, boy

Hai scelto di stare con la persona sbagliata, tesoro, non è così?

Hai scelto di stare con la persona sbagliata, tesoro, non è così?

E sappiamo entrambi che non c’è

Nessuno migliore, ragazzo, nessuno migliore, ragazzo

Troppo tardi, non ce la farò, glielo dirò (sì)

Mettiti nudo, ma non lo dirò a nessuno (Woo)

Perché sai che non c’è

Nessuno migliore, ragazzo, nessuno migliore, ragazzo

[Pre-Chorus]

Fallin’ into the bed

Why would we ever do somethin’ instead of

Fallin’ into the bed right now?

Eh, right now, now

Finire a letto

Perché mai dovremmo fare qualcosa invece di

Finire a letto proprio ora

Eh, proprio ora, ora

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight (And give it tonight)

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ’cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

Ti sco*erò, lasciami essere la tua motivazione

A restare e darlo stasera (e darlo stasera)

E, tesoro, girati, lascia che ti dia innovazione

Ehi, perché lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, ora guardami

Ehi, un po’ di motivazione, ok

[Bridge]

Hey, oh

A little motivation

Oh





Hey, oh

Un po’ di motivazione

Oh

[Chorus]

I’ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight

And, baby, turn around, let me give you innovation

Hey, ’cause I do it so right

Think about it, ooh, I think about it

Think about it, ooh, take a look at me now

Hey, a little motivation, alright

Ti sco*erò, lasciami essere la tua motivazione

A restare e darlo stasera

E, tesoro, girati, lascia che ti dia innovazione

Ehi, perché lo faccio così bene

Pensaci, ooh, io ci penso

Pensaci, ooh, ora guardami

Ehi, un po’ di motivazione, ok

[Outro]

Oh

Oh





