Neima Ezza – Ferite feat. Jake La Furia: audio e testo

Disponibile da venerdì 22 novembre 2019, Ferite è un singolo dell’italo-marocchino Amine, in arte Neima Ezza, con la collaborazione di Jake La Furia, al secolo Francesco Vigorelli, rapper milanese che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Il testo e l’audio di questo interessante brano del rapper milanese d’adozione classe 2001, scritto dagli interpreti e prodotto dai 2nd Roof, duo di produzione multi platino con sede a Milano, composto da Federico Vaccari e Pietro Miano.

Ferite testo Neima Ezza & Jake La Furia

Download su: Amazon – iTunes

Il ferro è freddo, notte di febbraio, lo senti lo sparo?

Sì sotto le…, senza l’ombrello, senza riparo

La vita è una me*da, sì, caro diario

Morirò in guerra, sotto un sicario

Cammino sicuro per tutto il binario

Morirò in guerra da vero guerriero

Non lascio il bario, sono un bandolero

Giuri che è vero, ma io non ci credo

Perdo il controllo, le urla e lo sclero

Guido veloce, non conosco il freno

Io no, non mi volto, io no non mi fermo

Toccando il volto che ho freddo, che temo

Che temo che il tempo non torni più indietro

Che ti sto perdendo per colpa degli euro

La vita è una mer*a, frate’, per davvero

E nel cuore che ho tutte ‘ste fitte

Sono in piedi e non penso a tutte le sconfitte

Questa mer*a davvero, no, non mi scalfisce

E sorrido mentre mi lecco le ferite

Vite e fedine, sporche e pulite

Furti e rapine, coca e mannite

Nelle palline, mer*a che uccide

Fino alla fine, ferite

Corona di spine, pene subite

Filtri e cartine, pene finite

Sulle panchine, scarpe pulite

Ferite.





[La Furia]

(Jake)

Nel cuore ho un giubbotto di kevlar

Mi protegge dai pezzi di mer*a

Ho scritto “yalla” sopra la mia felpa

Lama in tasca e soldi nella testa

Tutte queste ferite t’insegnano a stare al mondo senza andare per terra

Perché non ti serve sapere parlare, se acchiappi un proiettile e vince la guerra

Tratto la strada come il Papa, piazza tutta invasa, sa di gomma di una BMW che sgasa

C’è un corteo di scooter che mi scorta e che mi grida: “Furia, bentornato a casa”

Chi ha la fame inc*la amore tra gli dei

Nella guerra come Achille tra gli Achei

Tra i ragazzi nei palazzi tra cent’anni, perché mi son fatto solo i ca**i miei (brah)

E nel cuore che ho tutte ‘ste fitte (aah)

Sono in piedi, non penso a tutte le sconfitte (tutte le sconfitte)

Questa mer*a, davvero, no, non mi scalfisce

E sorrido mentre mi lecco le ferite

Vite e fedine, sporche e pulite

Furti e rapine, coca e mannite

Nelle palline, mer*a che uccide

Fino alla fine, ferite

Corona di spine, pene subite

Filtri e cartine, pene finite

Sulle panchine, scarpe pulite

Fino alla fine, ferite.





Io non sono triste

Il mio corpo resiste

A tutte le botte, tutte le sconfitte, tutte le ferite

Io non sono triste

Il mio corpo resiste (seh, seh)

A tutte le botte, tutte le sconfitte, tutte le ferite

Vite e fedine, sporche e pulite

Furti e rapine, coca e mannite

Nelle palline, merda che uccide

Fino alla fine, ferite

Corona di spine, pene subite

Filtri e cartine, pene finite

Sulle panchine, scarpe pulite

Fino alla fine, ferite

Ferite

Fino alla fine, ferite.





Ascolta su: