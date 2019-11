Coldplay – When I Need a Friend: audio, testo e traduzione della nuova canzone

When I Need a Friend è l’ottava ed ultima traccia del primo CD facente parte del doppio album dei Coldplay, Everyday Life, nei negozi dal 22 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova armoniosa canzone, scritta da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Will Champion e prodotta da John Metcalfe, Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko. Ascoltarla trasmette pace, quella pace che oggi in varie parti del mondo purtroppo non c’è.

Coldplay – When I Need a Friend testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Holy, Holy

Dove descend

Soft and slowly

When I’m near the end

Holy, Holy

Dark defend

Shield me, should me

When I need a friend

[Chorus]

Slowly slowly

Violence, end

Love reign over me

When I need a friend





[Outro]

Hombre, mire

Ah, propiamente

Para toda la gente ha sido motivo de burla

Por que todo el mundo piensa que es una cosa imposible

Que es cuestión de locos

El problema es que todo es increíble

Y la gente no lo acepta





Santo, Santo

La colomba scende

Dolcemente e lentamente

Quando sono vicino alla fine

Santo, Santo

Difesa oscura

Proteggimi, me

Quando ho bisogno di un amico





Piano, piano

La violenza finisce

L’amore regna su di me

Quando ho bisogno di un amico

Hey amico! Guarda!

Oh esatto

È stata una questione di presa in giro per tutte le persone

Perché tutti pensano che sia una cosa impossibile?

Qual è il problema per questi pazzi?

Il problema è che tutto è fantastico

E la gente non lo accetta.

Ascolta su: