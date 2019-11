Coldplay – Old Friends: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Old Friends è la quinta meravigliosa traccia presente nel secondo CD dell’album Everyday Life dei Coldplay, uscito il 22 novembre 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio del nuovo brano, scritto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman & Will Champion e prodotto da Rik Simpson, Daniel Green & Bill Rahko.

Ma quant’è bella l’amicizia quando è vera e leale? In questo brano strappalacrime, la dolce voce di Martin racconta la sua splendida amicizia con Tony: i due stavano sempre insieme e una volta il suo amico gli salvò anche la vita. Purtroppo non si frequentano più, anche se il cantante non nasconde che vorrebbe chiamarlo e rivederlo.

Coldplay Old Friends testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse]

Tony was a friend of mine

We were together all the time

He had my back

Once he really saved my life

[Pre-Chorus]

Sometimes, I wanna call him

Say, “Hey, let’s stay up ’til morning”

[Chorus]

And when I close my eyes, when I close my eyes

I see you, you

When I close my eyes, when I close my eyes

You come through, you

Time just deepens

Sweetens and mends

Old friends





[Outro]

We all melt back into the picture

Raindrops back into the water

Old friends

Hmm, hmm

And there are no ends to old friends

Amen





Tony era un mio amico

Stava sempre insieme

E mi copriva le spalle

Una volta mi ha davvero salvato la vita

A volte, vorrei chiamarlo

Dì “Ehi, restiamo svegli fino al mattino





E quando chiudo gli occhi

Quando chiudo gli occhi ti vedo

Quando chiudo gli occhi, quando chiudo gli occhi tu arrivi

Il tempo approfondisce

Addolcisce e guarisce

Vecchi amici

Ci ritroviamo tutti nella foto

Gocce di pioggia che tornano in acqua

Vecchi amici

Hmm, hmm

E non c’è fine alle vecchie amicizie

Amen

Per i tuoi miracoli più numerosi

Di tutte le stelle nel cielo

Ascolta su: