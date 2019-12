Nancy Coppola – Si te veco ancora: video ufficiale e testo

Il testo, l’audio e il video ufficiale che accompagna Si te veco ancora, singolo di Nancy Coppola disponibile da domenica 8 dicembre 2019 e al momento non reperibile nei digital store.

Nella nuova bellissima e contagiosa canzone, scritta da Rolando Riera e arrangiata da Carmine liberati, la cantante partenopea classe ’86, canta la sofferenza scaturita da un amore che sembra ormai finito: lui sembra stia insieme a un’altra e se lei dovesse per caso vederli, farebbe finta di nulla e fingerebbe di star bene, ma in realtà il suo cuore è completamente a pezzi e darebbe l’anima pur di tornare insieme a quest’uomo.

Anche il filmato diretto da Gianluca Allotta è molto bello e interessante, in quanto è un po’ una fotografia di quel che sentiamo nel testo del brano, in cui tantissimi ascoltatori possono tranquillamente ritrovarsi.

Si te veco ancora testo

Cchiù te pens’ e cchiù tuttò è sbagliat

me raccont sul io ca’ è firnut

ma pecché a sti bujie non ce crer

e ca’ fa si tra nuje ancora sent

ca’ quaccos ce può sta….

riman’.

Quant vot io scrivess “me manchi”

m cu te so sicur’ sta chella

ca’ into letto te vasa e te spoglia

e ti si accagn o’ postò soje ppe sta cu tte

e de te dà l’anim





Ma si te veco ancora torno a ce sta male

e rint a stu male truov tutto o’ bbene

forse a colpa è sul e chistu sciem e core

ca’ nun si rassegn e vols co’ pensier

non me so stordat ancora i chillu vas

dato rinta chella macchin annascus

si tornass aret e la fermass o tiemp

mentre me perdess insieme a te pp sempr.

E si te veco ancora e staje insiem a chill’altr

faccio finta e niente arretà na’ risata

e si nun o’ sape ca’ io ppe te ci mor

ca stu core insieme a te facess ammore

e ch’ me n import pure si è sbagliat’

si ij vad’ all’infern è pecchè stu peccat

Dio nun me perdon e forse av’ ragione

me vendess l’anima pe te purtà cu mme.

Ppe te ha già guardat’ o primm’ ammore

la prima storia o primo innamurate

tu forse chesto nun l’aie maje capit’

me hai prestat na mezzor o core e poi senza pietà

t l’hai pigliat’.

Ma si te veco ancora torno a ce sta male

e rint a stu male truov tutto o’ bbene

forse a colpa è sul e chistu sciem e core

ca’ nun si rassegn e vols co’ pensier

non me so stordat ancora i chillu vas

dato rinta chella macchin annascus

si tornass aret e la fermass o tiemp

mentre me perdess insieme a te pp sempr.





E si te veco ancora e staje insiem a chill’altr

faccio finta e niente arretà na’ risata

e si nun o’ sape ca’ io ppe te ci mor

ca stu core insieme a te facess ammore

e ch’ me n import pure si è sbagliat’

si ij vad’ all’infern è pecchè stu peccat

Dio nun me perdon e forse av’ ragione

me vendess l’anima pe te purtà cu mme

pe te purtà cu mme

e ch’ me n import pure si è sbagliat’

si ij vad’ all’infern è pecchè stu peccat

Dio nun me perdon e forse av’ ragione

me vendess l’anima pe te purtà cu mme

pe te purtà cu mme.





