Najwa Nimri: ascolta e leggi il testo e la traduzione della nuova contagiosa canzone Panpan

La cantautrice e attrice spagnola Najwa Nimri, nota per la sua partecipazione alle serie spagnole Vis a Vis: L’oasis e La Casa de Papel, vi presenta Panpan, sua nuova canzone svelata tramite un live su Instagram e diventata rapidamente virale sui social network, in particolar modo su TikTok.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo contagioso brano scritto e interpretato dall’artista classe 1972, prodotto Josh Tampico e disponibile ovunque dall’8 agosto 2020 su etichetta Mushroom Pillow.

La traccia è accompagnata da una coreografia particolare lanciata dalla cantante, che a poche ore dalla release i fan hanno già iniziato a replicare su Twitter, Instagram e TikTok.

Najwa Panpan testo

No sé si está bien, o está mal

Yo sé, sé que vengo a matar

Sé que vengo a matar

No sé si está bien, o está mal

No sé si está bien, o está mal

Yo sé, sé que vengo a matar

Sé que vengo a matar

Fuera armas, quiero zoom

Vente cerca, solo luz

A dos metros hay que estar

¿Cómo vas a perrear?

¿Cómo vas a perrear?

Si a dos metros hay que estar

¿Cómo vas a perrear?

Si a dos metros hay que estar

¿Cómo vas a perrear?

Si a dos metros hay que estar

¿Cómo vas a perrear?

Si a dos metros hay que estar

Cómo come pan, pan

Pan, pan cómo come

Cómo come pan, pan

Pan, pan cómo come

Cómo come pan, pan

Pan, pan cómo come

Cómo come pan, pan

Pan, pan cómo come

Cómo come pan

No sé si está bien, o está mal

Pan

No sé si está bien, o está mal

Pan, pan

Yo sé

Pan

Sé que vengo a matar

Pan, pan

Sé que vengo a matar

Pan, pan, pan

No sé si está bien, o está mal

Pan, pan cómo come

No sé si está bien, o está mal

Pan, pan cómo come

Yo sé

Cómo come pan, pan

Sé que vengo a matar

Pan, pan cómo come

Sé que vengo a matar

Pan

Pan, pan









La traduzione di Pan Pan

Non so se sia giusto o sbagliato

Io so, so che vengo per uccidere

So che vengo per uccidere

Non so se sia giusto o sbagliato

Non so se sia giusto o sbagliato

Io so, so che vengo per uccidere

So che vengo per uccidere

Fuori le armi, voglio zoomare

Avvicinati, solo luce

Devi stare a due metri di distanza

Come farai a twerkare?

Come farai a twerkare?

Se devi stare a due metri di distanza

Come farai a twerkare?

Se devi stare a due metri di distanza

Come farai a twerkare?

Se devi stare a due metri di distanza

Come farai a twerkare?

Se devi stare a due metri di distanza

Come mangi il pane, il pane

Pane, pane come mangi

Come mangi il pane, il pane

Pane, pane come mangi

Come mangi il pane, il pane

Pane, pane come mangi

Come mangi il pane, il pane

Pane, pane come mangi

Come mangi il pane

Non so se sia giusto o sbagliato

Pane

Non so se sia giusto o sbagliato

Pane Pane

Io so

Pane

So che vengo per uccidere

Pane Pane

So che vengo per uccidere

Pane, pane, pane

Non so se sia giusto o sbagliato

Pane, pane come mangi

Non so se sia giusto o sbagliato

Pane, pane come mangi

Io so

Come mangi il pane, il pane

So che vengo per uccidere

Pane, pane come mangi

So che vengo per uccidere

Pane

Pane Pane