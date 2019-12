Mozzik – Zemra ime: testo e video in cui viene arrestato

Mozzik si rivolge alla persona che ama e con la quale non sta più insieme nel singolo Zemra ime (il mio cuore), nel cui video viene ammanettato e arrestato.

Il testo della canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Rzon. Il filmato è stato diretto dallo stesso rapper albanese.

Mozzik – Zemra ime testo

[Chorus]

Ku je, ça po ban o zemra ime?

A je zgjut apo rrin n’mendime?

Noshta t’kom lon keq me obligime

Krejt ça po m’mbajnë janë do kujtime

Zemra, zemra ime mos u lëndo

Kom ik pak larg mos u shqetëso

Veç t’lutna për këto gjana mos um fajëso

Se ti e di që si unë asnjë s’të do

Zemër m’dogji malli, vallahi pa ty sun po ja dali

Zemër m’dogji malli, ah kët’ jetë ta marrë djalli





[Verse 1]

A egziston ti dashni? Nëse po atëherë lajmërohu

A je najkun veç ta di? Nëse po hajde afrohu

Flej flej flej (uoh), unë sun po flej (nah)

Mendimet n’replay, kom rrshit si n’hokey

Zemra mu ka vra, fjalët e tua si AK

Po pi OKI për ty po s’po m’bon mu ni okay

AK-47, gjyksi m’qet zjerrëm

Po m’dokesh si jerem, pi ondrrës ti nxjerrëm

Jeta jem, jetën ma bone helëm

Faji gjithmonë um ka dasht, m’ka thonë “Hajde merrëm”

[Chorus]

Ku je, ça po ban o zemra ime?

A je zgjut apo rrin n’mendime?

Noshta t’kom lon keq me obligime

Krejt ça po m’mbajnë janë do kujtime

Zemra, zemra ime mos u lëndo

Kam ik pak larg mos u shqetëso

Veç t’lutna për këto gjana mos um fajëso

Se ti e di që si unë asnjë s’të do

Zemër m’dogji malli, vallahi pa ty sun po ja dali

Zemër m’dogji malli, ah kët’ jetë ta marrë djalli





[Verse 2]

Hej, jena dasht deri n’skejt

Por dashnia jonë s’mundet mu kthy n’hate (kurrë)

Kena vizllu si skeleti t’Philipp Plein

E tash kur ndrron skena ma shumë se përpos pain

Drita jem, ti je syni jem i majtë

Unë syni yt i djathtë, engjëlli që t’rrin n’krahë

Djalli që t’run prej krejt t’kqijave

Me ec n’mu osht si me ec n’rrugë t’vijave

Ti je qiri që mu errësirën ma zhduk (yah)

Patjetër që duna me t’rujt, s’duna me t’hup (never)

Me kon bashkë me dikon ma mirë ec puna

Po dashnia sun frymon kur ti vin senet te huna

[Chorus]

Ku je, ça po ban o zemra ime?

A je zgjut apo rrin n’mendime?

Noshta t’kom lon keq me obligime

Krejt ça po m’mbajnë janë do kujtime

Zemra, zemra ime mos u lëndo

Kam ik pak larg mos u shqetëso

Veç t’lutna për këto gjana mos um fajëso

Se ti e di që si unë asnjë s’të do

Zemër m’dogji malli, vallahi pa ty sun po ja dali

Zemër m’dogji malli, ah kët’ jetë ta marrë djalli