Lara Fabian – Adagio: audio, video, testo (in italiano e in inglese), significato e versione karaoke

Il significato, il testo in inglese, quello in italiano, l’audio (anche karaoke) e il video di Adagio, successo della cantautrice italo-belga Lara Fabian (al secolo Lara Sophie Katy Crokaert), inciso nel 1999 dalla cantante belga-canadese ed estratto dall’album Lara Fabian, uscito sia versione in inglese che in quella in italiano tra il 1999 e il 2000 via Epic Records. Prodotto da Rick Allison, il suo quarto disco racchiude 13 tracce, prevalentemente in lingua inglese, con l’aggiunta di nove tracce bonus (inserite nelle successive riedizioni) in inglese, spagnolo e italiano, tra i quali questo bel brano, che è una rielaborazione in chiave pop dell’Adagio in Sol minore di Tomaso Albinoni.

Scritto da Dave Pickell, Rick Allison, Tomaso Albinoni & Lara Fabian e prodotto da Dave Pickell e Rick Allison, in seguito questo brano è diventato molto popolare e rieseguito da vari artisti. Tra quelli che hanno inciso o eseguito dal vivo una loro versione della canzone, I ragazzi di Amici di Maria De Filippi nel 2005, Anna Maria Kaufmann e Liel nel 2006, The Canadian Tenors, Destino, Il Divo e Gino (a X Factor) nel 2008, Cristian Imparato e Russell Watson nel 2010, Abraham Mateo nel 2012, Elhaida Dani nel 2013 e mercoledì 11 dicembre 2019 da Arianna Cleri, concorrente a All Together Now, la cui performance (il video) le ha consentito di accedere alla finale.

Il significato di Adagio

La protagonista di questo triste ma meraviglioso, delicato e dolcissimo pezzo, invia un messaggio all’uomo che sogna costantemente, che cerca e pensa da sempre, ma che ancora non conosce e non sa come trovare, ma se egli al contrario sa come trovare quella che a sua volta è la donna dei suoi sogni, lei lo aspetterà “adagio”.

Lara Fabian – Adagio Testo in inglese

I don’t know where to find you

I don’t know how to reach you

I hear your voice in the wind

I feel you under my skin

Within my heart and my soul

I wait for you

Adagio

All of these nights without you

All of my dreams surround you

I see and I touch your face

I fall into your embrace

When the time is right

I know you’ll be in my arms

Adagio

I close my eyes

And I find a way

No need for me to pray

I’ve walked so far

I’ve fought so hard

Nothing more to explain

I know all that remains

Is a piano that plays

If you know where to find me

If you know how to reach me





Before this light fades away

Before I run out of faith

Be the only man to say

That you’ll hear my heart

That you’ll give your life

Forever you’ll stay

Don’t let this light fade away

Don’t let me run out of faith

Be the only man to say

That you believe

Make me believe

You won’t let go

Adagio





Adagio Testo in italiano

Non so dove trovarti

Non so come cercarti

Ma sento una voce che

Nel vento parla di te

Quest’anima senza cuore

Aspetta te

Adagio.





Le notti senza pelle

I sogni senza stelle

Immagini del tuo viso

Che passano all’improvviso

Mi fanno sperare ancora

Che ti troverò

Adagio.

Chiudo gli occhi e vedo te

Trovo il cammino che

Mi porta via

Dall’agonia

Sento battere in me

Questa musica che

Ho inventato per te.

Se sai come trovarmi

Se sai dove cercarmi

Abbracciami con la mente

Il sole mi sembra spento

Accendi il tuo nome in cielo

Dimmi che ci sei

Quello che vorrei

Vivere in te!

Il sole mi sembra spento

Abbracciami con la mente

Smarrita senza di te

Dimmi chi sei

E ci crederò

Musica sei!

Adagio!

