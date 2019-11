Mozzik – Dhelper Dinake: testo e video

Dhelper Dinake è il nuovo singolo del cantautore e rapper albanese Mozzik, prodotto da by Rzon e al momento, è ascoltabile solo tramite il video ufficiale online da venerdì 8 novembre 2019.

Il testo di questa attesa canzone, attesa in quanto si tratta della prima release dopo essersi separato dalla compagna Loredana, con la quale ha anche fatto un figlio. Nel brano, Mozzik parla di tradimento e si ritiene che questo sia un diss diretto a lei, anche se in un’intervista, ha dichiarato di aver lavorato su questa canzone due anni fa.

Mozzik – Dhelper Dinake testo

[Ritornello]

Dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

E moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe

Ishe kon ti dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

Ti moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe





[Strofa 1]

Ah, n’semafor t’kuq unë ty hina

E në kët’ dashni mora gjith’ dënima

E për mi la sot m’dhemb edhe shpina

Po e mira t’mirës që unë mirë po nina (prr)

Thirrëm sa dush idiot, psikopat po s’jom mo njeri jot

Jom rrit n’shira e s’më vyn mu lotët

S’ka djalë ma t’mirë be pasha ropt

Kom marr mësim, mos em thirr anonim n’telefon (nah nah)

Mos e prish gjumin tim, nah nah

S’ka diskutim e kom dit, t’kom dhon paralajmërim, ehi

Syri, syri dikush n’mes na hyri

Ku je mo s’po t’shoh as kah Myslym Shyri

E vetmja zhurmë sot n’ballkon osht’ bylbyli

Unë pi bi shkurt e ti bjeri fyllit

[Ritornello]

Dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

E moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe

Ishe kon ti dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

Ti moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe





[Strofa 2]

Ehi, semafori gjelbërt mu mu dhez

E m’tha dashnia: “Hec veç këtu mos ngec”

I thashë: “Bohet mirë veç edhe pak t’pres”

M’tha: “Sa do që ta zgjat bohet veç edhe ma keq”

U bonëm copë, copë, copë, copë, copë, copë

Çdo ditë tu u rrok, rrok, rrok, rrok, rrok

E ndjenjat ranë krejt n’tokë, tokë, tokë, tokë

Dielli i nxehtë dikur ja nisi me u ftof, ftof

E di mos ta nin se unë cohna, rrëzona po s’lëndona

Zemra jem vlen miliona, pi bjen që po i livdona

Jom n’kerr, mendoj s’di sa herë

A jam kon me ty unë najherë?

S’e di qysh ndjenjat ikën meniherë

A noshta ti je (ça je, ça je?)

[Ritornello]

Dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

E moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe

Ishe kon ti dhelpën dinake, e kom dit prej asaj nate

Jena lodh tu bo debate

Ti moj dhelpën dinake, dhelpën dinake

S’ka mo debate, qikaq e pate

Hiqmu pi qafe