Tokyo Gang feat. Daniele De Martino – Samara: video e testo del nuovo contagioso brano

Samara è una contagiosa canzone degli emergenti Tokyo Gang, con la collaborazione del cantante neomelodico Daniele De Martino, al momento ascoltabile solo tramite il video ufficiale. Il testo di questo gradevole brano, caratterizzato da sonorità e testi molto attuali e coinvolgenti.

Nel filmato, che si apre con questo “inquietante” personaggio col viso coperto dai lunghi capelli che fugge, vediamo anche De Martino & soci che armati che si preparano ed effettuano una rapina, successivamente Samara si reca dai protagonisti del colpo, che si ritrovano la pistola puntata e il bottino andar via, ma ovviamente la banda le darà la caccia. Ma chi sarà mai questo personaggio? Alla fine è una donna e se non erro dovrebbe trattarsi di Giusy Attanasio. Il finale è molto divertente e sorprendente…

Daniele De Martino Samara testo e traduzione

Samara, a-a-a-a a-a

Cosa sono per me i soldi? Dico Piedò

distruggiamo a mano a mano, che ne sanno loro

stai sfuggendo dai problemi sopra un Panamera

lo sai, baby, che facciamo tardi anche stasera.

Madmoseille, eh

stasera vieni con me, eh

ti porto a guardar la luna

ma poi si fa quasi l’una

babe sigla non è finita

ora sono con Daniele e sfrutto la mia chance, eh

al polso un Audemars





[Daniele De Martino (Insieme)]

Samara

Ti sto aspettando chiama

il mio cuore già trema

pecché t’addà n’cuntrà

ma tu nun t fa truvà

Samara

Cammini int’à nuttat

quann nisciun o sap

stai facenn impazzì a tutta a gent n’miezz a vij.

Chissà s’è n’ammurat

s’è stat spusat

fors s’à lassat

(nun s po capì)

è figlia r’u peccat

l’ann abbandunat

è na pazz infuriat

ca t fa mal.

Samara

Ti sto aspettando chiama

il mio cuore già trema

perché ti devo incontrare

ma tu non ti fai trovare

Samara

Cammini di notte

quando nessuno lo sa

stai facendo impazzire tutta la gente per strada.

Chissà se è innamorata

se è stata sposata

forse si è lasciata

(non si può capire)

è figlia del peccato

l’hanno abbandonata

è una pazza infuriata

che ti fa male.

Lei c’ha la G sopra i jeans, siamo fatti così

baby, lo sai, un giorno potrò portarti anche a Parì

non ci importa se restiamo senza nulla, sai che

tutto quello che tu cerchi lo trovi dentro me

e ci facciamo male

come fosse normale

Samara arriva la voltantr, yeh

mentre tu scappi in un istante, woo

[D. D. M. (Insieme)]

Samara

Ti sto aspettando chiama

il mio cuore già trema

pecché t’addà n’cuntrà

ma tu nun t fa truvà

Samara

Cammini int’à nuttat

quann nisciun o sap

stai facenn impazzì a tutta a gent n’miezz a vij.

Chissà s’è n’ammurat

s’è stat spusat

fors s’à lassat

(nun s po capì)

è figlia r’u peccat

l’ann abbandunat

è na pazz infuriat

ca t fa mal.





Cala il sole, guarda che tramonto

anche se restiamo da soli, io con te c’ho un mondo

no che non mi scorderò mai di chi mi è stato accanto

adesso voglio sbagliare solamente con te

non mi devi pensare, pensa a twerka’

basra guardarti negli occhi per capire chi sei

si, sono già le 6 e sei ancora da me

stappo un altro Moët con al polso un Rolex.

[D. D. M. (Insieme)]

Samara

Ti sto aspettando chiama

il mio cuore già trema

pecché t’addà n’cuntrà

ma tu nun t fa truvà

Samara

Cammini int’à nuttat

quann nisciun o sap

stai facenn impazzì a tutta a gent n’miezz a vij.

Chissà s’è n’ammurat

s’è stat spusat

fors s’à lassat

(nun s po capì)

è figlia r’u peccat

l’ann abbandunat

è na pazz infuriat

ca t fa mal.