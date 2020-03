Mostro – Più ci provo più sbaglio: audio e testo della nuova canzone

E’ un Mostro decisamente autocritico quello che ascoltiamo in Più ci provo più sbaglio, terza traccia dell’album Sinceramente Mostro, uscito in digitale il 3 marzo 2020, mentre per la versione fisica bisognerà attendere il successivo 27 marzo.

Leggi il testo e ascolta questa canzone scritta di suo pugno, mentre la produzione dovrebbe essere opera di Massimo Bolasco, in arte Nick Sick.

Mostro Più ci provo più sbaglio testo

Download su: Amazon – iTunes

Se mi guardo allo specchio (ehi)

Vedo solo un bersaglio

No, non porto rispetto

Porto solo l’acciaio

Ho inseguito l’amore

Sono finito in un guaio

Ho provato a cambiare, ma

[Rit.]

Più ci provo, più ci provo, più ci provo, più sbaglio

Più ci provo, più sbaglio

Più ci provo, più ci provo, più non trovo una strada

Io non trovo una strada

Più ci provo, più ci provo, più ci provo, più sbaglio

Più ci provo, più sbaglio

Più ci provo, più ci provo, più non trovo una strada

Io non trovo una strada

Più ci provo, più ci provo, più ci provo, più sbaglio





Più ci provo, più sbaglio

Mandami all’inferno, ma prenotami una sdraio

Sai cosa ti dico? Allora prendimene un paio

Che tanto sulla Terra mi sento troppo a disagio

E allora taglio tutti quanti i miei contatti con dei forti colpi di mortaio

Sognavo l’estate, intrappolato qui a gennaio

Credevo nell’umanità, si è rivelata un m*rdaio… o sbaglio?

Ho provato a fare un disco che fosse diverso

Io ho sperato che ne capissero il senso

Ma non basta ciò che ho dato

Il risultato è che ora odio me stesso, ma vabbè

Ho detto: “Farò del mio meglio”

Lo prometto, e adesso sono un maledetto

Ho detto: “Faccio il singolo da radio”, invece è uscito questo

Ho detto: “Smetto di fumare”, poco dopo ho preso un etto, vabbè

Menomale che ci sono io, che a fare questa mer*a sono Dio (Amen)

Tu che ci provi, non ci arrivi

Frate, al massimo puoi fare Padre Pio (Ahahah)

Questa era la rima peggiore della mia vita

Tanto qui a impegnarti non ti serve mica

Vogliono solo la mer*a che gli è stata già servita

Io cerco di liberarmi e non trovo una via d’uscita

Bitch, I’m rolling

Se mi guardo allo specchio (ehi)

Vedo solo un bersaglio

No, non porto rispetto

Porto solo l’acciaio

Ho inseguito l’amore

Sono finito in un guaio

Ho provato a cambiare, ma

[Rit.]





Più sbaglio





Ascolta su: